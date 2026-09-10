Ирем ситтәге балаһын яҡыныраҡ күрә

Гөлсөм апай - күптәнге танышым. Ситтән ҡарағанда шул тиклем дә бәхетле күрә инем уны. Донъяһы ла яҡшы, ире лә хәстәрле, бер бөртөк ҡыҙы ла уңыштары менән шатландыра. Ситтән генә шулай булған икән. “Бер кемдең дә бураһы буш түгел” тип халыҡ дөрөҫ әйткән. Яңыраҡ ул үҙенең йөрәген өйкәгән хәлдерҙе күңеле әрнеп һөйләне.
–Закир менән йәшләй генә яратып өйләнештек. Бер һүҙҙән аңлап торҙоҡ бер-беребеҙҙе. Бала тыуғас, аралар бер аҙ һыуына тиһәләр ҙә, улай булманы. Ҡыҙыбыҙ мәктәпкә киткәнсе мине эшләтмәне. Мин өй, бала мәшәҡәттәре менән генә булдым. Ул эшҡыуарлыҡ менән булышҡас, аҡсаға мохтажлыҡ кисермәнек. Тормошобоҙ шулай көйлө генә дауам итте.
Ҡыҙым үҫә төшкәс, иремдең тағы ла бер бала алып ҡайтыу теләге тыуҙы. “Минең эшемде дауам итерлек, донъяма хужа булып ҡалырлыҡ ул кәрәк миңә”, – тиеүҙәре йышайҙы. Үкенескә ҡаршы, мин башҡаса бала таба алманым. Был турала белһәм дә, иремә дөрөҫөн оҙаҡ ваҡыт әйтмәй йөрөнөм. Ирем тағы сабыйы тыуыр тип көттө, өмөт итте. Ә бына минең бала таба алмаясағымды белгәс, алмаштырып ҡуйған һымаҡ үҙгәрҙе. Беҙҙең арала һалҡынлыҡ барлыҡҡа килде. Элекке һымаҡ йылы итеп һөйләшеүҙәр юғалды. Хатта ашағанда ла айырым ултыра башланы. Ҡыҙыма ҡарата ла мөнәсәбәте һыуынған һымаҡ булды.
Ә бер көндө уның ситтә улы үҫеүе тураһында белдем. Баҡтиһәң, минең менән танышҡанға тиклем өйләнешергә йөрөгән ҡыҙы булған, нимәгәлер ҡапыл әрләшеп юлдары айырылған. Йөрөгән ҡыҙы ауырлы икәнлеген әйтмәй, ситкә сығып киткән. Был хаҡта иремдең бер туған апаһы белгән, ләкин оҙаҡ йылдар дауамында ҡыҙҙың үтенесе буйынса бер кемгә лә был серҙе һөйләмәгән.
Яңыраҡ был турала ирем белеп ҡалған. Хәҙер ул күктең етенсе ҡатында йөрөгән һымаҡ. Кәйефе лә күтәренке. Шул улының тормошо менән генә йәшәп алып китте. Минән һорап та тормай күптән түгел өйөбөҙгә таныштырырға алып килде. Ул егет әле баш ҡалала 1-се курста уҡып йөрөй, уға тип ике бүлмәле фатир алып бирҙе. Киләсәктә үҙенең бизнесын бергәләп алып барырға хыяллана. Ул егеттең әсәһе менән дә матур мөнәсәбәттәләр, телефон аша һөйләшкәндәрен дә ишеткәнем бар.
Ирем ҡыҙым менән миңә бөтөнләй битараф, ул беҙҙе күрмәгән дә һымаҡ. Былай йәшәүе миңә бик ауыр. Үҙемде кәрәкһеҙ итеп тоям. “Сабыр ит, күп ҡатын-ҡыҙ түҙеп йәшәй бит ул, уларҙың яҙмышы шулай”, - тиһәләр ҙә, улай йәшәгем килмәй, – тип күҙ йәштәре аша һөйләне Гөлсөм апай.
Автор фотоһы.