Вуз-ара кампус резиденттары – федераль олимпиаданы ойоштороусылар араһында

«Мин – профессионал» Бөтә Рәсәй студенттар олимпиадаһының X миҙгеле башланды. Унда Башҡортостан Республикаһының бер нисә юғары уҡыу йорто ойоштороусы булып сығыш яһай.
Өфө фән һәм технологиялар университеты (ӨФһТУ) етенсе тапҡыр «Математик моделдәр эшләү» йүнәлешендә төп ойоштороусы була. Олимпиада командаһына беренсе тапҡыр ҡушылған Өфө дәүләт нефть техник университеты (ӨДНТУ) «Химия технологияһы» йүнәлешендә ҡатнашыусыларҙы ҡабул итә. БДМУ Бөтә Рәсәй студенттар олимпиадаһын ойоштороусыларҙың береһе һәм сараның медицина йүнәлештәре буйынса рәсми майҙансығы булып тора.
Яңы миҙгелдә ҡатнашыусыларға 68 йүнәлеш: инженерлыҡ, тәбиғи фәндәр, медицина, мәғариф, эшҡыуарлыҡ, һанлы технологиялар һәм башҡаларҙа ҡатнашыу, шулай уҡ карьераға ҡағылышлы саралар, үҫеш программалары, компания вәкилдәре менән танышыу һәм артабанғы профессиональ үҫеш өсөн кәрәкле тәжрибә алыу мөмкинлеге ҡаралған.
Өфө фән һәм технологиялар университеты «Математик моделләштереү» йүнәлешен ойошторған осорҙа ярыштарҙа 10 мең самаһы кеше ҡатнашҡан, уларҙың 2000 самаһы, уҙған миҙгел йомғаҡтарына ҡарағанда, илдең 65 төбәгенән килгән.
Олимпиадала ҡатнашыусылар өсөн матур бүләктәр әҙерләнгән. Иң яҡшылар магистратураға һәм аспирантураға ингәндә өҫтөнлөккә эйә була, стажировка үтеү һәм илебеҙҙең ҙур компанияһында эш башлау мөмкинлеге ала. Миҙалсыларҙы 100–300 мең һумлыҡ аҡсалата премиялар көтә.
«Мин – профессионал» олимпиадаһында ҡатнашыуға ғаризаны 11 ноябргә тиклем проекттың рәсми сайтында бирергә мөмкин.
Олимпиада – “Рәсәй – мөмкинлектәр иле” Президент платформаһындағы алдынғы проекттарҙың береһе (“Йәштәр һәм балалар” милли проекты), ул РФ Фән һәм юғары белем биреү министрлығы ярҙамында тормошҡа ашырыла.
Белешмә
Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, Президент Владимир Путин ҡушыуы буйынса Рәсәйҙә заманса кампустар булдырыла. 2030 йылға илдә 25 кампус барлыҡҡа килергә тейеш. Был йүнәлештә эште Рәсәй Федерацияһы Хөкүмәте һәм Рәсәй Мәғариф һәм фән министрлығы алып бара. Әлеге ваҡытта «Йәштәр һәм балалар» милли проекты ярҙамында ошондай 24 студент ҡаласығы проектлана һәм төҙөлә. 2036 йылға кампустар һаны 40-ҡа етергә тейеш.
Башҡортостан Рәсәйҙә заманса кампустар селтәрен булдырыу буйынса федераль проект тормошҡа ашырылған пилот төбәктәрҙең береһе булды. Өфөләге Евразия ғилми-белем биреү үҙәге вуз-ара студенттар кампусының беренсе өлөшө 2024 йылдың февралендә асылды.
Мәғлүмәт, фото: pravitelstvorb.ru