Башҡортостан
+14 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
14 Сентября , 19:15

“Башҡорт хужабикәһе” операциянан һуң үкенәме?

Ихлас итеп көлә лә алмайым... 

“Башҡорт хужабикәһе” операциянан һуң үкенәме?“Башҡорт хужабикәһе” операциянан һуң үкенәме?
“Башҡорт хужабикәһе” операциянан һуң үкенәме?

 “Башҡорт хужабикәһе” булараҡ билдәле блогер Миләүшә Шәйхисламованың тормошон күптәр ҡыҙыҡһынып күҙәтә. Айырыуса, ул ашҡаҙанына операция яһатып, 55 килограмм ауырлығын юғалтҡандан һуң.

Әлбиттә, уға ябығыу бик килеште. Унан һуң уға бер нисә пластик операция кәрәк булды. Ошо көндәрҙә ул шуларҙың береһе – битендәге артыҡ тирене тарттырыу тураһында ентекләберәк һөйләне. Баҡһаң, операцияның кире һөҙөмтәһе лә бар икән.

– Шулай ҙа кире тәьҫирҙәр бар. Мин киң итеп йылмайғанда, тире ныҡ итеп тартыла. Әйткәндәй, ҡайһы бер кешеләрҙә һиҙгерлек кире ҡайтмай. Миндә, Аллаһҡа шөкөр, уныһы үтте. Әммә ихлас итеп көлә алмайым, – тип уртаҡлашты ул.

Блогер әйтеүенсә, операциянан һуң тергеҙелеү бер йыл дауам итә икән. Әммә ул уны эшләтеүенә бер ҙә үкенмәй икән. Ул пластикаға тиклем һәм унан һуң фотоларын күрһәтте.

– Ҡарағыҙ әле – минус 15-20 йыл. Һәм минең йөҙөм 20 йәшемдә лә ошондай овал булманы, – тигән ул.  

Фото: видеонан скриншот. 

 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика