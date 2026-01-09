“Башҡорт хужабикәһе” операциянан һуң үкенәме?

“Башҡорт хужабикәһе” булараҡ билдәле блогер Миләүшә Шәйхисламованың тормошон күптәр ҡыҙыҡһынып күҙәтә. Айырыуса, ул ашҡаҙанына операция яһатып, 55 килограмм ауырлығын юғалтҡандан һуң.
Әлбиттә, уға ябығыу бик килеште. Унан һуң уға бер нисә пластик операция кәрәк булды. Ошо көндәрҙә ул шуларҙың береһе – битендәге артыҡ тирене тарттырыу тураһында ентекләберәк һөйләне. Баҡһаң, операцияның кире һөҙөмтәһе лә бар икән.
– Шулай ҙа кире тәьҫирҙәр бар. Мин киң итеп йылмайғанда, тире ныҡ итеп тартыла. Әйткәндәй, ҡайһы бер кешеләрҙә һиҙгерлек кире ҡайтмай. Миндә, Аллаһҡа шөкөр, уныһы үтте. Әммә ихлас итеп көлә алмайым, – тип уртаҡлашты ул.
Блогер әйтеүенсә, операциянан һуң тергеҙелеү бер йыл дауам итә икән. Әммә ул уны эшләтеүенә бер ҙә үкенмәй икән. Ул пластикаға тиклем һәм унан һуң фотоларын күрһәтте.
– Ҡарағыҙ әле – минус 15-20 йыл. Һәм минең йөҙөм 20 йәшемдә лә ошондай овал булманы, – тигән ул.
Фото: видеонан скриншот.