Башҡортостан
+11 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
15 Сентября , 15:30

Мөмкин булмаған нәмә юҡ!

 - Үҙемде супергерой тип иҫәпләмәйем. Әгәр миндә ниндәйҙер көс бар икән, ул ҡулдарымда һәм мин яулаған юғарылыҡтарҙа түгел. Ихтыяр көсөм – холҡомда, тәртиптә, яуаплылыҡта, - тип белдергән Рөстәм Нәбиев. Тулыраҡ - сайтта:

Мөмкин булмаған нәмә юҡ!Мөмкин булмаған нәмә юҡ!
Мөмкин булмаған нәмә юҡ!

Паральпинист Рөстәм Нәбиевтең тарихы “Саҡырыу” йәштәр халыҡ-ара фестиваленең төп өлөштәренең береһенә әүерелде.

2015 йылда Рөстәм Омскиҙағы емерелгән казарма аҫтында ете сәғәттән ашыу ятҡан, клиник үлем кисергән, ике аяҡһыҙ ҡалған. Әммә ул, бер нәмәгә ҡарамай, артабан йәшәргә көс тапҡан.

Паральпинист Эльбрус, Манаслу, Аконкагуа, Килиманджаро, Арарат, Эверест тауҙарын яулаған. Уның тормош юлы – ҡаһарманлыҡ, ышаныс һәм ҙур эске көс сығанағы.

- Үҙемде супергерой тип иҫәпләмәйем. Әгәр миндә ниндәйҙер көс бар икән, ул ҡулдарымда һәм мин яулаған юғарылыҡтарҙа түгел. Ихтыяр көсөм – холҡомда, тәртиптә, яуаплылыҡта, - тип белдергән Рөстәм Нәбиев.

Фото, сығанаҡ: “Росмолодежь”.

Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ

 

Автор:Айһылыу Низамова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика