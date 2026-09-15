Мөмкин булмаған нәмә юҡ!

Паральпинист Рөстәм Нәбиевтең тарихы “Саҡырыу” йәштәр халыҡ-ара фестиваленең төп өлөштәренең береһенә әүерелде.
2015 йылда Рөстәм Омскиҙағы емерелгән казарма аҫтында ете сәғәттән ашыу ятҡан, клиник үлем кисергән, ике аяҡһыҙ ҡалған. Әммә ул, бер нәмәгә ҡарамай, артабан йәшәргә көс тапҡан.
Паральпинист Эльбрус, Манаслу, Аконкагуа, Килиманджаро, Арарат, Эверест тауҙарын яулаған. Уның тормош юлы – ҡаһарманлыҡ, ышаныс һәм ҙур эске көс сығанағы.
- Үҙемде супергерой тип иҫәпләмәйем. Әгәр миндә ниндәйҙер көс бар икән, ул ҡулдарымда һәм мин яулаған юғарылыҡтарҙа түгел. Ихтыяр көсөм – холҡомда, тәртиптә, яуаплылыҡта, - тип белдергән Рөстәм Нәбиев.
Фото, сығанаҡ: “Росмолодежь”.
Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ