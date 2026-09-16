Башҡорт сәй эсә, әммә ғалимдар иҫкәртә: эҫе көйөнсә эсмәгеҙ!

Студент саҡта практика үткәндә Әбйәлил районында слетҡа барҙыҡ. Шунда төшкө аш мәлендә ауыҙҙы бешерә-бешерә сәй эскәндә бер ағайҙың сабыр ғына көтөп ултырғанына иғтибар иттем. Ниңә сәй эсмәүен һорашҡас, "Мин бер ҡасан да эҫе сәй эсмәйем. Был зыянлы", - тине. Аптырап, көлөп кенә ҡуйҙыҡ. Ә ул дөрөҫ эшләгән бит.
Эҫе сәй һәм ҡәһүә ашҡаҙан-эсәк юлы яман шеше хәүефен өс тапҡырға арттыра икән. Ғалимдар 10 йылдан ашыу миллионға яҡын кешенең мәғлүмәттәрен анализлай. Улар асыҡлауынса, был ауырыуҙың барлыҡҡа килеү ихтималлығы 65 градустан эҫерәк эсемлек эскәндә күпкә арта. Ғалимдар фекеренсә, ауырыу осраҡтарының 14 процентында һыуығыраҡ эсемлек эскәндән генә лә яман шешкә тарымаҫҡа була ине...
Тикшеренеүселәр шулай уҡ шуны асыҡлай: әгәр көнөнә алты стакан сәй йәки ҡәһүә эсһәң, яман шеш хәүефе 71 процентҡа арта һәм был эсемлектең температураһына ла бәйле түгел. Тимәк, һәр нәмәлә сама белергә кәрәк.
Автор фотоһы.