Башҡортостан
+11 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
16 Сентября , 08:00

Башҡорт сәй эсә, әммә ғалимдар иҫкәртә: эҫе көйөнсә эсмәгеҙ!

65 градустан эҫерәк эсемлекте йыш эскән кеше менән ни була — ғалимдарҙың һығымтаһын уҡығыҙ.

Башҡорт сәй эсә, әммә ғалимдар иҫкәртә: эҫе көйөнсә эсмәгеҙ!Башҡорт сәй эсә, әммә ғалимдар иҫкәртә: эҫе көйөнсә эсмәгеҙ!
Башҡорт сәй эсә, әммә ғалимдар иҫкәртә: эҫе көйөнсә эсмәгеҙ!

Студент саҡта практика үткәндә Әбйәлил районында слетҡа барҙыҡ. Шунда төшкө аш мәлендә ауыҙҙы бешерә-бешерә сәй эскәндә бер ағайҙың сабыр ғына көтөп ултырғанына иғтибар иттем. Ниңә сәй эсмәүен һорашҡас, "Мин бер ҡасан да эҫе сәй эсмәйем. Был зыянлы", - тине. Аптырап, көлөп кенә ҡуйҙыҡ. Ә ул дөрөҫ эшләгән бит.

Эҫе сәй һәм ҡәһүә ашҡаҙан-эсәк юлы яман шеше хәүефен өс тапҡырға арттыра икән. Ғалимдар 10 йылдан ашыу миллионға яҡын кешенең мәғлүмәттәрен анализлай. Улар асыҡлауынса, был ауырыуҙың барлыҡҡа килеү ихтималлығы 65 градустан эҫерәк эсемлек эскәндә күпкә арта. Ғалимдар фекеренсә, ауырыу осраҡтарының 14 процентында һыуығыраҡ эсемлек эскәндән генә лә яман шешкә тарымаҫҡа була ине...

Тикшеренеүселәр шулай уҡ шуны асыҡлай: әгәр көнөнә алты стакан сәй йәки ҡәһүә эсһәң, яман шеш хәүефе 71 процентҡа арта һәм был эсемлектең температураһына ла бәйле түгел. Тимәк, һәр нәмәлә сама белергә кәрәк. 

 

Автор фотоһы.

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика