Төркиәгә барыу урынына атты һайлаған ҡыҙ тураһында

Өфөнөң 107-се лицейын быйыл тамамлаған Алина Зарипова тормошонда һиҙелерлек ҡарар ҡабул итте.
Атаһы уға юғары уҡыу йортона ингәне өсөн Төркиәгә путевка бүләк итергә теләй. Әммә Алина Төркиә урынына ат һатып алырға аҡса һорай. Һөҙөмтәлә быйыл ғына түгел, ә бәлки, ғүмер буйына иҫтә ҡала торған бүләккә эйә булды.
ТӘҮ БАШЫ: НИСЕК БАРЛЫҠҠА КИЛДЕ?
Алина аттар менән дүрт йыл эшләй. Ул "Садко" ат һарайында ирекмән булып тора, һуңынан "Мальвина"ла тәжрибә туплай. Һәр саҡ аттарҙың янында булырға тырыша, уларҙы аңларға өйрәнә. Ат һатып алыу идеяһы уға күптән килгән, әммә бының ҙур яуаплылыҡ икәнен дә яҡшы аңлай ҡыҙ.
– Мин оҙаҡ уйланым, сөнки был ҙур яуаплылыҡ. Минеңсә, диңгеҙгә барып ҡайтыу тик тағы бер иҫтәлектәр һәм фотоһүрәттәр генә ҡалдыра, ә ат миңә ысын дуҫ булып ҡалыр, – ти Алина.
НИ ӨСӨН ТАП АТ?
Алина аттарҙы бәләкәйҙән ярата. Ул улар менән уртаҡ тел табыуҙың серҙәрен белә.
– Мин аттарҙы аңлайым тип әйтә алам. Уларҙы яңы, ғәҙәти булмаған командаларға өйрәтеү оҡшай. Минең өсөн ат — дуҫ, уның менән бер сәғәт ваҡыт үткәрһәң, башҡа мәшәҡәттәрҙе онотаһың. Аттар арҡаһында күп нәмәгә өйрәндем, – ти ҡыҙ.
Уның өсөн ат - ябай хайуан түгел, ә тормош остазы. Аттар менән аралашыу уға түҙемле, яуаплы булырға, башҡа йән эйәләрен аңларға өйрәтә.
АТАһЫНЫҢ РЕАКЦИЯҺЫ
Алинаның атаһы ҡыҙының тәҡдименә ғәжәпләнмәй, сөнки был һорауҙы ул үҙе лә көткән була. Тик, моғайын, ул бындай һөйләшеү тиҙ генә булыр тип уйламағандыр.
– Ғөмүмән, атайым аптыраманы ла, сөнки аттар минең өсөн нимә аңлатыуын яҡшы белә. Ғәҙәти булмаған үтенесемде хуплап ҡабул иткәне өсөн рәхмәт уға, – ти Алина, ҡыуанысын йәшермәй.
ТӘҮГЕ ОСРАШЫУ
Алина атаһы менән ат һайларға Нуриман районына юллана. Барыһы дүрт вариант ҡарайҙар. Һәр ат үҙенсәлекле, ҡайһы берҙәре Алинаға ярамай. Аҙаҡ уларға бер ерән бейәне алып киләләр.
– Ул миңә шунда уҡ оҡшаны. Хужаһы уны көтөүҙә тотоуы ауыр булыуы тураһында һөйләне, ҡаса, яҡын килмәй икән. Әммә шул көндө ул беҙҙең янда оҙаҡ баҫып торҙо, бер ҡайҙа ла китмәне. Шул саҡта аңланым инде: ул үҙе мине һайланы, – тип хәтирәләре менән уртаҡлаша Алина.
Бер нисә көндән уны Булгаковолағы ат һарайына алып киләләр. Ракель (был уның исеме) тиҙ өйрәнеп китә, көтөүҙә үҙенә дуҫтар таба. Хәҙер улар көн һайын бергә шөғөлләнәләр, бер-береһенә өйрәнәләр.
РАКЕЛЬ — РОККИ
Алина атҡа Ракель тигән исем ҡуша. Ҡыҫҡаса уны Рокки тип йөрөтә. Башта аттың исеме Ромашка була, ләкин Алина уны үҙгәртә. Ҡыҙыҡлы факт: аттың исемен үҙгәрткәндә, яңы исем элеккеһе кеүек хәрефтән башланырға тейеш икән, шуға ла "Р" хәрефенә башланған исем һайланған.
Ракель рус юртаҡтары тоҡомло, һигеҙ йәшлек турысай. Холҡо бик тыныс, ҡыҙыҡһыныусан. Әммә үҙен яҡлай белә, ҡырын ҡаратмай. Хужабикәһе уны шундай сифаттары өсөн ярата ла инде.
КӨНДӘЛЕК ТОРМОШ
Ат Булгаковонан алыҫ түгел урында тора. Алина көн һайын уға барырға тырыша. Йыш ҡына бергә йөрөргә сығалар.
– Сығымдар тураһында әлегә аныҡ әйтә алмайым, төп сығымдар — ул постой (тораҡ), тояҡтарын таҙартыу һәм амуниция. Ат миндә бары тик бишенсе көн генә, әлбиттә, киләсәктә сығымдар артасаҡ, – ти Алина.
УҠЫУ МЕНӘН БЕРГӘ
Алина Өфө фән һәм технологиялар университетының Көнсығыш телдәренең эксперт лингвистикаһы факультетына уҡырға ингән. Ситтән тороп уҡый, шуға ат өсөн ваҡыты етерлек.
Уҡыу менән ат ҡарауҙы бергә алып барыуы ла уның өсөн ҙур ҡыйынлыҡ тыуҙырмай. Ләкин иң мөһиме — ул үҙенең көнөн планлаштыра белә.
ҒАИЛӘ ЯРҘАМЫ
Ата-әсәһе Алинаның хоббиһын хуплай, ат менән бергә алған уңыштарына ҡыуана.
АТ НИМӘГӘ ӨЙРӘТТЕ?
Алина иң мөһим нәмәне – сабырлыҡты аттан өйрәнгән.
– Ат менән ҡалып буйынса эш итергә ярамай – ҡайһы саҡта ышаныс булдырырға, хайуандың логикаһын аңларға ваҡыт кәрәк. Был түҙемлек тәрбиәләй һәм тәүге ҡыйынлыҡтарҙа бирешмәҫкә өйрәтә, – тип уртаҡлаша ҡыҙ.
ТӨРКИӘ ТУРАҺЫНДА
Алина Төркиәнән баш тартыуына үкенмәй.
– Төркиәлә ике тапҡыр булдым, әле тағы ла күп тапҡыр барырымды беләм. Ә әлегә бала саҡ хыялымды - ат һатып алыуҙы - тормошҡа ашырыу мөһимерәк ине, – тип йомғаҡлай Алина.
Диңгеҙҙәге ял – ваҡытлыса, ә ат - уның менән оҙаҡ йылдар буйына йөрөргә әҙер дуҫ. Афарин, Алина! Тәүәккәллегеңә һоҡланабыҙ!
Фотолар шәхси архивтан.