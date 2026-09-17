Башҡортостан
+6 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
17 Сентября , 13:10

Журналистар һәм блогерҙар, һеҙҙең өсөн...

Шулар ярышта ҡатнаша.

"СМИротворец" тигән XVIII Бөтә Рәсәй конкурсына эштәрҙе ҡабул итеү 20 сентябрҙә тамамлана. Унда милләт-ара һәм конфессия-ара мөнәсәбәттәр тураһында яҙыусылар ҡатнаша ала. Әйткәндәй, 2026 йыл – Рәсәйҙә Халыҡтар берҙәмлеге йылы.

Был бәйге – Башҡортостан өсөн айырыуса мөһим, сөнки республикабыҙҙа ҡулға-ҡул тотоношоп бихисап халыҡтар һәм конфессиялар дуҫ һәм татыу йәшәй. Конкурста журналистарҙан тыш блогерҙарҙың аа ҡатнашыу хоҡуғы бар.

Кемдәрҙең ижад емештәре 2025 йылдың 1 авгусынан 2026 й йылдың 1 авгусына хәтлем баҫылған, шулар ярышта ҡатнаша ала.
Фото: "Молодежная газета".

Журналистар һәм блогерҙар, һеҙҙең өсөн...
Журналистар һәм блогерҙар, һеҙҙең өсөн...
Журналистар һәм блогерҙар, һеҙҙең өсөн...
Автор:Илдар Акьюлов
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика