Журналистар һәм блогерҙар, һеҙҙең өсөн...

"СМИротворец" тигән XVIII Бөтә Рәсәй конкурсына эштәрҙе ҡабул итеү 20 сентябрҙә тамамлана. Унда милләт-ара һәм конфессия-ара мөнәсәбәттәр тураһында яҙыусылар ҡатнаша ала. Әйткәндәй, 2026 йыл – Рәсәйҙә Халыҡтар берҙәмлеге йылы.
Был бәйге – Башҡортостан өсөн айырыуса мөһим, сөнки республикабыҙҙа ҡулға-ҡул тотоношоп бихисап халыҡтар һәм конфессиялар дуҫ һәм татыу йәшәй. Конкурста журналистарҙан тыш блогерҙарҙың аа ҡатнашыу хоҡуғы бар.
Кемдәрҙең ижад емештәре 2025 йылдың 1 авгусынан 2026 й йылдың 1 авгусына хәтлем баҫылған, шулар ярышта ҡатнаша ала.
Фото: "Молодежная газета".