"Биш балабыҙҙың яҡты киләсәге өсөн тауыш бирҙек"

Баймаҡ районының Сыңғыҙ ауылында урынлашҡан 1023-сө һайлау участкаһында тауыш биреү тыныс шарттарҙа үтә. Иртәнге сәғәттәрҙә күҙәтелгән йәнлелек көн дауамында бара.
Ауыл халҡы тауыш биреүҙә әүҙем ҡатнаша. Тәүгеләрҙән булып биш бала тәрбиәләгән Гөлфирә менән Таһир Моталлаповтар килде. Улар һәр ваҡыттағыса "Ғаилә менән - һайлауға" акцияһына ҡушылып, балалары менән бергә килеп тауыш бирә.
- Иң тәүҙә һайлауға, унан эшкә барабыҙ, - ти ғаилә башлығы Таһир Моталлапов. - Балаларыбыҙҙың киләсәге, илебеҙҙең тотороҡло һәм тыныс булыуы өсөн үҙ тауышыбыҙҙы бирҙек. Балалар бәләкәйҙән мөһим сараларға яуаплы ҡараһын, үҙҙәренең гражданлыҡ бурысын белеп үҫһен тигән ниәттән һәр саҡ үҙебеҙ менән алабыҙ. Һайлауға бергәләшеп байрамға килгән кеүек киләбеҙ, бер ваҡытта ла мөһим саранан ситтә ҡалғаныбыҙ юҡ.
#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026
#ГолосМедиаСообществ2026
#БашВыбор2026