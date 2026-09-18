“Файҙалы ғәмәлдәр – ижади бәхет”

Башҡортостандың атҡаҙанған матбуғат һәм киң мәғлүмәт хеҙмәткәре, Рәсәй һәм Башҡортостан Журналистар союзы ағзаһы, милли баҫмабыҙҙа оҙаҡ йылдар эшләгән тәжрибәле коллегабыҙ Гүзәлиә Салауат ҡыҙы БАЛТАБАЕВА туған телебеҙҙе, халҡыбыҙҙың тарихын, мәҙәниәтен, рухиәтен һаҡлауға, үҫтереүгә бағышланған мәҡәләләр серияһы өсөн Шәһит Хоҙайбирҙин исемендәге премияға тәҡдим ителде. Журналист бурыстарына өҫтәп, республикабыҙҙың иң абруйлы йәмәғәт ойошмаларының береһендә – Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайында – матбуғат хеҙмәте етәксеһе эшен дә уңышлы атҡарған ҡәләм оҫтаһы менән әңгәмәбеҙ уның һөнәри үҫеше һәм ижади эшмәкәрлеге хаҡында.
– Гүзәлиә, беҙ һинең менән замандаштар ғына түгел, оҙаҡ йылдар бер баҫмала эшләгән хеҙмәттәштәр ҙә. Унан алда “Башҡортостан пионеры” гәзитендә “йәш хәбәрсе” тип танылған осороң да бар. Тимәк, журналист һөнәренә ынтылыш күңелеңдә бәләкәйҙән булған?
– Эйе, бала саҡтан уҡ яҙыша инем. Үҙебеҙҙең Учалы районы гәзитендә, республиканың “Башҡортостан пионеры” гәзитендә шиғырҙарым, һүрәтләмәләрем даими донъя күрҙе. “Йәш хәбәрсе” исемен дә бирҙеләр. Әммә “журналист булам” тигән уй күңелемдә һуңғараҡ – 9-сы кластан һуң Рәми Ғарипов исемендәге 1-се башҡорт республика гимназия-интернатына килгәс тыуғандыр. Арабыҙҙан ике уҡыусы, шул иҫәптән мин дә журналистика бүлегенә имтихан тапшырҙыҡ.
Башҡорт дәүләт университетында уҡыған йылдар (1994 – 1999) ҡыҙыҡлы ла, фәһемле лә булды. Бик көслө төркөм йыйылғайны. Һайлаған юлымды яратып, “йөҙөп йөрөп” уҡыным, ҡыҙыл дипломға тамамланым. Бөгөн һабаҡташтарымдың барыһы ла тиерлек – юғары һөнәри бейеклектәр яулаған профессионалдар.
– Йәш саҡтан уҡ һөнәри үҫеш менән ғаилә ҡиммәттәренә берҙәй оло иғтибарлы кеше булараҡ, хеҙмәт юлыңды иреңдең тыуған яғында – Күгәрсен районында башлағанһың...
– Тормош юлымдағы шул ҡәҙәр матур, күңелле осор ул. Мине, Күгәрсенгә бөтөнләй икенсе яҡтан килен булып төшкән йәш белгесте, “Хеҙмәткә дан” редакцияһы коллективы ғәйәт ихлас, йылы ҡабул итте. Ҡәләмде үткерләргә булышлыҡ иткән, кешеләр менән аралашырға, төрлө ваҡиғаларҙы яҡтыртырға ғына түгел, урындағы халыҡҡа ҡағылышлы проблемаларҙы баҫма битендә ике телдә – русса һәм башҡортса яҙырға өйрәткән, ҡанатымды нығытҡан ул өс йылды һағынып иҫкә алам. Гәзиттәге эштән тыш, коллектив менән район смотрҙарында сығыш яһарға ла, гектар-гектар сөгөлдөр баҫыуҙарын утарға ла өлгөрә инек. Байтаҡ ваҡыт үтһә лә, кешелекле, кеселекле хеҙмәттәштәрем менән әле лә йылы мөнәсәбәттәбеҙ.
– Артабан – “Башҡортостан” гәзите...
– Республиканың милли баҫмалары менән студент саҡтан уҡ даими бәйләнештә булдым. “Башҡортостан”да практика үттем. “Йәшлек” гәзитенә лә яҙмаларымды ебәрә инем. Аяныслы яҙмышлы Нажиә исемле ҡыҙ хаҡындағы мәҡәләләрем өсөн был баҫманың йыл лауреаты ла булдым.
2004 йылда “Башҡортостан”ға эшкә килгәс, булмышыма тап килгән ифрат көслө ижади мөхиткә эләктем. Тос фекерле, осло ҡәләмле, исемдәре республикала киң билдәле һөнәрҙәштәр менән эшләү, әлбиттә, яуаплылыҡты ла, талапты ла арттырҙы, шул уҡ ваҡытта яңы ижади мөмкинлектәр, бейеклектәр асты.
Мәҙәниәт, социаль мәсьәләләр, яңылыҡтар бүлегендә эшләнем, был йылдар бик күп билдәле шәхестәр, сәхнә оҫталары менән танышыу, аралашыу, улар хаҡында яҙыу мөмкинлеге бирҙе. Республиканың мәҙәниәт учреждениеларына командировкалар, премьераларға күҙәтеү, йәнле интервьюлар, фестивалдәрҙе, форумдарҙы яҡтыртыу... Ул ваҡытта гәзит аҙнаһына биш тапҡыр сыға ине – ғәйәт тынғыһыҙ ҙа, сағыу ҙа осор.
Социаль бүлектә, көндәлек яҙмаларҙан тыш, тормошобоҙҙа һәр саҡ көнүҙәк булған сетерекле темаларға мөрәжәғәт итергә лә тура килде. Мәҫәлән, вахта ысулы менән эшләү ғаилә хәленә, хеҙмәткәрҙәрҙең һаулығына, килемгә бәйле етди социаль проблемалар тыуҙыра. Йәки эскелек мәсьәләһе: илдә алкоголле эсемлектәргә ҡағылышлы сәйәсәткә, йәмғиәттәге хәлдәргә бәйле аныҡ миҫалдар, белгес фекерҙәре менән байытылған байтаҡ аналитик яҙма донъя күрҙе. Унан тыш, наркология тармағындағы белгестәр, дин әһелдәре, социаль ярҙам хеҙмәткәрҙәре ҡатнашлығында түңәрәк өҫтәлдәр ҙә ойошторҙоҡ. Бындай сараларҙа аноним эскеселәр йәмғиәтендә торған кешеләрҙең ҡатнашыуы, проблема хаҡында асыҡтан-асыҡ һөйләүе гәзит уҡыусыларыбыҙ өсөн ныҡ фәһемле була торғайны.
Тимер рәшәткә артынан да репортаж яһарға тура килде. Ҡасандыр тайғаҡ юлға баҫҡан, хата аҙым яһағандарҙың ирекһеҙ көнкүрешенә шаһит булып, ауыр уйҙар менән ҡайтҡаным иҫтә. Әммә тормош ҡайҙа ла дауам итә: енәйәт ҡылған ир-ат колонияла мәсеткә һәм сиркәүгә, китапханаға йөрөй, кейем цехында әйберҙәр тегә, төрлө конкурстарҙа ҡатнаша...
Гәзит һүҙе – ҡеүәтле этәргес тә ул. Мәҫәлән, бер мәл редакцияға проблемаларынан шул тиклем арыған һәм үҙ-үҙенә ҡул һалыу хәленә еткән йәш әсә килеп кергәйне. Ауыр ғаиләлә үҫкән, инвалид бала менән урамда тороп ҡалған ҡатын менән әңгәмә ойошторҙом. Артабан социаль ойошмаларға мөрәжәғәт итеп, власть органдарына хаттар яҙып, был замандашыбыҙҙың торлаҡ мәсьәләһен хәл итергә ярҙамлаша алғаныма шатланам.
– Республикабыҙҙан ситтә йәшәгән милләттәштәребеҙ хаҡындағы бай йөкмәткеле мәҡәләләрең дә хәтергә тәрән уйылған. Күңелдәргә бындай тәьҫир көсөнөң, рухлылыҡтың нигеҙе, моғайын, ғаиләләлер?
– Ысынлап та, милләтебеҙгә һөйөү, рухиәткә тоғролоҡ сифаттары бала саҡтан һеңгән. Атайым, башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы булараҡ, был йәһәттән фиҙакәр эшмәкәрлек алып барҙы, телде һаҡлау, үҫтереү ниәтендә башҡарған ғәмәлдәре баһалап бөткөһөҙ. Силәбе, Ҡурған өлкәләрендә йәшәгән хеҙмәттәштәренә тәжрибә уртаҡлашырға ла йыш йөрөй торғайны.
Эш сәфәрҙәренән һәр саҡ уйланып та, рухланып та ҡайтам. Милләттәштәребеҙ, ҡайҙа йәшәһә лә, йәнтөйәгенә ни ҡәҙәр тоғро!
– Ошондай рух, милләттәштәребеҙҙең яҙмышына, киләсәгенә битараф булмау тойғоһо килтергәндер һине Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайына?
– Эйе, 2021 йылда хеҙмәт юлымда үҙгәреш булды: Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайының матбуғат хеҙмәтенә етәкселек итергә саҡырҙылар. Әммә күңелем береккән гәзиттән айырылманым, милләтебеҙҙең бөгөнгөһөнә һәм киләсәгенә, рухиәтебеҙгә, туған телебеҙҙе, тарихыбыҙҙы, мәҙәниәтебеҙҙе һаҡлауға, үҫтереүгә ҡағылышлы темалар быға тиклем дә мөһим булһа, ошонан һуң ул ижадымдың үҙенсәлеген билдәләгән төп йүнәлешкә әүерелде.
Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы менән “Башҡортостан” гәзитенең маҡсаттары уртаҡ, ауаздаш – уларҙың һәр эш көнө тарихи тамырҙарыбыҙҙы, рухиәтебеҙҙе һаҡлауға бағышланған. Милли баҫмабыҙҙа бер нисә йыл рәттән “Ҡоролтай тауышы” махсус ҡушымтаһын алып барам, милләтебеҙҙең йылъяҙмаһын теркәйем; “Башҡорт донъяһы”, “Рухиәт” рубрикаларына мәҡәләләр яҙам, халҡыбыҙ тормошонда мөһим урын биләгән арҙаҡлы шәхестәр менән әңгәмәләр ҡорам.
– Был эштең уңышлы тормошҡа ашырылыуы – Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайының тынғыһыҙ хеҙмәте сағылышы ла.
– Ысынлап та, милли йәмәғәт ойошмаһының эшмәкәрлеге ғәйәт киң: республиканың барлыҡ райондарын берләштергән “Айыҡ ауыл”, төбәктәрҙе туплаған “Сикһеҙ башҡорт теле”, барлыҡ муниципалитеттар өсөн “Тере һүҙ”, “Белемле Башҡортостан” проекттары; башҡорт халҡының милли ғилми һәм мәҙәни мираҫын һаҡлауға, нығытыуға, үҫтереүгә ҙур өлөш индергән башҡа милләт вәкилдәренә тапшырылған Сосланбәк Тавасиев исемендәге йәмәғәт наградаһын булдырыу; “Бәйге” милли спорт уйындарын үҫтереү, башҡорт ырыуҙары хәрәкәте; арҙаҡлы шәхестәрҙең исемен мәңгеләштереү, мәҙәни-рухи башланғыстар – барыһын да һанап бөтөү мөмкин түгел. Улар хаҡында мәғлүмәтте ваҡытында еткереп барыу, кешеләрҙе төрлө проекттарға йәлеп итеү, ошо нигеҙҙә берҙәмлекте нығытыу, рухи ҡиммәттәребеҙҙе һаҡлау һәм башҡа бурыстар – матбуғат хеҙмәте иңендә. Бынан тыш, “Айыҡ ауыл” республика конкурсының эксперт комиссияһы ағзаһы булараҡ, ҡатнашыусы ауылдарҙың медиа йүнәлешендәге эшмәкәрлеген дә баһалайым.
Ошо тынғыһыҙ көндәлек мәшәҡәттәр араһында ҡыҙыҡлы шәхестәр, сағыу ваҡиғалар илһамландыра, артабан улар, мәҡәләгә әүерелеп, гәзит биттәренә барып етә. Халҡыбыҙҙың бөгөнгө тормошо, тарихҡа инеп ҡалыр мөһим ваҡиғалар уртаһында шулай ҡайнап йәшәүем, һөнәрем аша киләсәгебеҙ өсөн файҙалы ғәмәлдәр башҡара алыуым – үҙе үк ижади бәхет.
– Шәһит Хоҙайбирҙин исемендәге премияға тәҡдим ителгән эштәрҙең геройҙары – заманыбыҙҙың ысын ҡаһармандары, һоҡланғыс милләттәштәребеҙ, тыл һәм рух ныҡлығын тәьмин иткән илһөйәрҙәр. Ошондай өлгөлө замандаштарыбыҙҙы киң мәғлүмәт саралары аша күрһәтеп, шулай уҡ милли йәмәғәт ойошмаһында халҡыбыҙҙың бар яҡлап сәләмәтлеген, рухиәтебеҙ киләсәген хәстәрләп, ҙур эштәр алып бараһың, Гүзәлиә! Уңыштар теләйбеҙ!
Фото: Г. Балтабаеваның шәхси архивынан.