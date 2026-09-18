Башҡортостан
+19 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
18 Сентября , 13:35

Хәйбулла районы башлығы һайлауға ғаиләһе менән килде

Ҡотоевтар балаларына яуаплы граждан булыуҙың мөһимлеген үҙ өлгөләрендә күрһәтә.

Хәйбулла районы башлығы һайлауға ғаиләһе менән килдеХәйбулла районы башлығы һайлауға ғаиләһе менән килде
Хәйбулла районы башлығы һайлауға ғаиләһе менән килде

Хәйбулла районы башлығы Илмир Ҡотоев һайлау участкаһына ғаиләһе менән килде. Тауыш биреүгә ғаилә менән бергә йөрөү күптән инде Ҡотоевтарҙың матур традицияһына әйләнгән.

-Бөгөн  бөтә ғаиләбеҙ менән һайлауға барып үҙ гражданлыҡ бурысыбыҙҙы үтәнек. Беҙҙең өсөн был инде изге йолаға әүерелгән — бергәләп илебеҙҙең һәм балаларыбыҙҙың киләсәген хәл итеү. Был мөһим сәйәси ваҡиғанан ситтә тороп ҡалырға ярамай тип иҫәпләйем, сөнки һәр тауыштың әһәмиәте бар. Районда бөтә һайлау участкаларында  тауыш биреүҙәр ойошҡан рәүештә бара. Районыбыҙҙың барлыҡ халҡын ваҡыт табып, Дәүләт Думаһы депутаттарын һайлауға килергә саҡырам,  -  тине Илмир Мәжит улы.

#БашВыбор2026#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026

Сығанаҡ: "Хәйбулла хәбәрҙәре" гәзитенән

Автор:Карима Усманова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика