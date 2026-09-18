Хәйбулла районы башлығы һайлауға ғаиләһе менән килде

Хәйбулла районы башлығы Илмир Ҡотоев һайлау участкаһына ғаиләһе менән килде. Тауыш биреүгә ғаилә менән бергә йөрөү күптән инде Ҡотоевтарҙың матур традицияһына әйләнгән.
-Бөгөн бөтә ғаиләбеҙ менән һайлауға барып үҙ гражданлыҡ бурысыбыҙҙы үтәнек. Беҙҙең өсөн был инде изге йолаға әүерелгән — бергәләп илебеҙҙең һәм балаларыбыҙҙың киләсәген хәл итеү. Был мөһим сәйәси ваҡиғанан ситтә тороп ҡалырға ярамай тип иҫәпләйем, сөнки һәр тауыштың әһәмиәте бар. Районда бөтә һайлау участкаларында тауыш биреүҙәр ойошҡан рәүештә бара. Районыбыҙҙың барлыҡ халҡын ваҡыт табып, Дәүләт Думаһы депутаттарын һайлауға килергә саҡырам, - тине Илмир Мәжит улы.
#БашВыбор2026#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026
Сығанаҡ: "Хәйбулла хәбәрҙәре" гәзитенән