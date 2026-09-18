Хәйбуллалар әүҙем тауыш бирә

Бөгөн илдең һәр төбәгендә һайлау участкалары үҙ ишеген асты. Һәр ваҡыттағыса, Хәйбулла районы халҡы ла иртә менән үҙҙәренең гражданлыҡ бурысын үтәргә ашыҡты. Күптәр тауыш биреүгә ғаиләләре меннә килгән. Мәҫәлән, Степной ауылынан ете балалы Йәмил һәм Альбина Ҡоҙашевтар, дүрт балалы Ришат һәм Дилә Фазыловтар беренселәрҙән тауыш биргән. Оло йәштәгеләр әүҙем.
— Беҙ һәр ваҡыт бөтә ғаиләбеҙ менән һайлауға йөрөйбөҙ. Бөгөн дә эш ваҡытыбыҙ башланыр алдынан иртә менән тауыш бирҙек. Һайлауҙарҙың илебеҙ киләсәге өсөн мөһимлеген аңлаһындар, уның барышы менән яҡындан танышһындар өсөн балаларыбыҙ — өс улыбыҙ һәм бер ҡыҙыбыҙ менән бергә килдек. Иң мөһиме, илебеҙ тыныс булһын, һайлауҙар имен үтһен, һайланған депутаттар үҙ бурыстарына яуаплы ҡарап, Рәсәй граждандарының тормошон яҡшыртыуға бар көсөн һалһын, — тигән теләктәрен еткерҙе улар.
Хәйбулла районында 55 һайлау участкаһы 18, 19 һәм 20 сентябрҙә урындағы ваҡыт буйынса иртәнге 8:00 сәғәттән 20:00 сәғәткә тиклем эшләйәсәк. Бөтә участкаларҙа ла тауыш биреү барышы контролдә тотола: уларҙың 7-һендә — «Ростелеком» видеокүҙәтеүе, ә 48-ендә видеотеркәү ҡорамалдары бар.
Әйткәндәй, районда йәмғеһе 21 меңгә яҡын кеше һайлау хоҡуғына эйә, шуларҙың 400-ҙән ашыуы тәүге тапҡыр тауыш бирәсәк. Оло йәштәгеләр, инвалидтар, ауыр сирле кешеләр, уларҙы ҡараусылар, шулай уҡ башҡа сәбәптәре булғандар өйҙә тауыш бирә ала. Бының өсөн участка һайлау комиссияһына уның эшләгән көндәрендә, шул иҫәптән һуңғы тауыш биреү көнөндә 14:00 сәғәткә тиклем мөрәжәғәт итергә кәрәк. Шунан һуң ғариза биреүсенең өйөнә тауыш биреү өсөн күсмә йәшник менән комиссия ағзалары килә.
Ә һеҙ һайлауға барҙығыҙмы әле?
Сығанаҡ: "Хәйбулла хәбәрҙәре"