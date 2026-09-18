Нурлы донъяһы һөйөүҙән хасил

Күңел. Эш. Йәшәйеш. Уларҙы бер бөтөн итеү мөмкинме? Аҡыл эйәләре, күңел бөтөнлөгөн иң беренсе хеҙмәткә бәйләй. “Эш – ул йәшереп булмай торған мөхәббәт”, – тигән, мәҫәлән, ғәрәп фәйләсүфе Хәлил Джебран. “Күңелегеҙгә яҡын һөнәрҙе һайлағыҙ – ғүмер буйы бер көн дә эшләмәҫһегеҙ, тик ҡәнәғәтлек кенә кисерерһегеҙ”, – тип өйрәткән бөйөк Конфуций. Төрөк әҙибе Назим Хикмәт: “Иртәнсәк эшкә барырға, ә кис өйгә ҡайтырға ашҡыныу – бәхет”, – тигән фекерҙә. Беҙҙең Зәйнәб Биишева иһә, милләтебеҙгә хас булғанса, “Йәшәү бәхете – илең, халҡың өсөн хеҙмәт аша тыуған хаҡлыҡта” тигән...
Күңеленә ошоноң кеүек алтын һүҙҙәрҙе бөртөкләп йыйып, ижады, эш-ғәмәлдәре аша балҡытып йәшәй хеҙмәттәшебеҙ Рәүилә Ғатауллина. Ғүмеренең иң матур миҙгеленә һәр яҡлап гүзәл, бәхетле булып аяҡ баҫты ул. Күгәрсен районы Бикес ауылы ҡыҙының бөгөнгөһө – рухи ҡиммәттәребеҙгә һөйөүҙән, асылыбыҙға тоғролоҡтан хасил нурлы, бөтөн, түңәрәк донъя.
Күңелгә рухи ҡиммәттәрҙе һеңдереп
– Тормошомда, холоҡ-фиғелемдә күп нимә бәләкәйҙән әҙәбиәтте яратыуыма бәйлелер. Шундай мөхиттә үҫтем. Атайым Сулпан Хилалетдин улы менән әсәйем Гөлзира Әҙеһәм ҡыҙы уҡырға яратҡан, белемле кешеләр ине, – тип яҡындарын, бала сағын һағынып, йылылыҡ менән иҫкә ала Рәүилә Сулпан ҡыҙы. – Республикабыҙҙа ниндәй матбуғат баҫмалары сыҡһа, өйөбөҙгә шуларҙың барыһы ла килде: “Башҡортостан пионеры”, “Ленинсы”, “Совет Башҡортостаны” гәзиттәре, “Пионер”, “Башҡортостан ҡыҙы”, “Ағиҙел”, “Һәнәк” журналдары. Уларҙан тыш, үҙәк матбуғат баҫмалары – “Правда”, “Труд”, “Советский воин”, “Крестьянка”, “Октябрь”, “Роман-газета”... Һәммәһе лә башынан аҙағынаса уҡыла, аҙаҡ атайым уларҙы төпләп ҡуя ине. Район үҙәгенә, ҡалаға барһа, яңы сыҡҡан китаптарҙы алып ҡайта. Өйөбөҙҙә һәр китап ҡәҙерләп, төпкө бүлмәләге түр кәштәлә һаҡланды. Уларҙы, шулай уҡ гәзит-журналдарҙы күптәр һорап алып та уҡыр ине.
Рәүилә Сулпан ҡыҙының атаһы ла, әсәһе лә заманында хәҙерге Рәми Ғарипов исемендәге 1-се башҡорт республика гимназия-интернатын тамамлаған. Атаһы бер нисә йыл әрмелә хеҙмәт итеп, әсәһе эшләп алып, юғары уҡыу йортона ингәндәр. Сулпан Хилалетдин улына мәктәптәге остаздары бик ҙур өмөт бағлаған, баш ҡалала уңышлы киләсәк юраған, тик егет икенсе юлды һайлаған: өйләнгән дә, гөрләп торған Өфөнө ташлап, тыуған яғына ҡайтып төпләнгән. Ҡусты-һеңлеләрен яңғыҙ тәрбиәләгән ҡәҙерле әсәһенә ярҙамлашып, терәк-таяныс булып йәшәүҙе төп бурысы итеп алған ул.
– Тел һәм әҙәбиәт булһынмы, математика, физика, химиямы – бөтә фәндәрҙе яҡшы белә ине атайым, – ти Рәүилә Сулпан ҡыҙы. – Шартлатып Пушкиндың йә Маяковскийҙың шиғырҙарын яттан һөйләп ебәрә, унан химиянан формулаларҙы аңлата, астрономия ғилеме донъяһына алып инеп китә... Бала саҡта, әлбиттә, атайымдың ниндәй уникаль кеше икәне хаҡында уйланмағанмындыр, ә хәҙер килеп аңлайым: Өфөлә ҡалып, уҡыуын дауам итһә, остаздары әйтеүенсә, ысынлап та, ғалим булып танылыр ине ул. Ижади йәһәттән дә ғәжәп талантлы булды үҙе: һүрәт төшөрҙө, йырланы, ә ҡулдарын йәйеп бейергә төшөп китеүе үҙе бер тамаша була торғайны...
“Атайың һинең киләсәгеңде уйланы, ҡыҙым”
– Ә әсәйең? Ул Өфөнән йыраҡ ауылға ҡайтыуҙы нисек ҡабул итте икән?
– Атайыма бер ҙә үпкә белдергәнен иҫләмәйем. Сабырлыҡтың үҙе булды ул әсәйем, – тип ғәзиз кешеһен яратып иҫкә ала Рәүилә Сулпан ҡыҙы. – Шулай ҙа йәшлек ҡалаһы Өфөнө йыш ҡына һағынып хәтерләр ине. Әйткәндәй, атайым менән әсәйемдең уртаҡ киләсәк тураһында яҡты хыялдарға бирелеп йөрөгән мәле Рәүилә Хажиеваның сәхнә түрен яулай башлаған сағына тура килә. Аҙаҡ миңә ошо яратҡан бейеүселәренең исемен ҡушҡан улар.
Бер кемгә лә ауыр һүҙ әйтмәҫ, кеше тураһында һөйләгәндәрен яратмаҫ, тура һүҙле, ғәҙел, изгелекле кешеләр ине әсәйем менән атайым. Үҙҙәренең өлгөһөндә беҙҙе лә, туғыҙ баланы, шундай итеп тәрбиәләргә тырыштылар. Өҙлөкһөҙ белем алыуға ынтылып, хеҙмәтте яратып үҫтек. Өйөбөҙҙә көноҙоно радио һөйләп торор ине. Ял көндәрендә унан көндөҙгө концерттарҙы, спектаклдәрҙе бергә тыңлайбыҙ ҙа фекер алышабыҙ. Атайым башҡорт халыҡ йырҙарын моңло итеп һуҙып ебәрә, уларҙың тарихын һөйләй...
Уҡырға яраттыҡ, тигәйнем. Уртансы кластарҙа уҡ мәктәп китапханаһындағы башҡорт, рус телдәрендә сыҡҡан бөтә китаптар менән таныш инем инде. Ҡат-ҡат уҡылғандары ла булды. Бер ингәндә китапханасы Нурия апай: “Ии, балаҡай, һиңә нимә генә тәҡдим итәйем икән? – тип борсолоп эҙләп алып киткәйне. – Булған китаптарҙың барыһын да уҡып бөттөң шул...”
Шулай ҙа күңелем төбөндә артист, йырсы булыу теләге йәшәне. Район үҙәгендәге бер конкурстан һуң Өфөнән килгән апай-ағайҙар, мотлаҡ сәнғәт училищеһына кил, тип саҡырып та киткәс, был хыялым тағы ла нығыраҡ дөрләп киткәйне. Атайым теләгемде хупламаны. “Ҡыҙым, һиңә етди һөнәр алырға кәрәк”, – тине. Ә ул – ысын мәғәнәһендә ғаилә башлығы, хәл иткес һүҙ уныҡы ине. “Атайың һинең киләсәгеңде хәстәрләне, – тип аңлатты аҙаҡ әсәйем. – Кис һайын эштә булған, гастролдәргә йыш сыҡҡан сәнғәт кешеләренең тормошонда ҡатмарлылыҡтар күп. Шуны уйланы атайың...”
Урта мәктәпте тамамлағанымда, бер туған апайым БДУ-ла уҡып йөрөй ине. Шуға ла алдымда “Ниндәй юғары уҡыу йортон һайларға?” тигән һорау торманы. Имтихандарҙы уңышлы тапшырып, университетҡа инеп китттем. Китап уҡырға яратҡан кешегә башҡорт филологияһы һәм журналистика факультетының башҡорт-рус бүлеге тап-таман булды.
Һайлаған һөнәрҙең бүләге
Рәүилә Сулпан ҡыҙы университеттан һуң хеҙмәт юлын ул саҡта донъя күргән “Заман-Башҡортостан” гәзитендә башлай. Бында ярайһы тәжрибә туплағас, “Аҙна” нәшриәт йортоноң ул саҡтағы ныҡ популяр “Аҙна” гәзитендә һөнәри мәктәп үтә. Артабанғы хеҙмәт юлы иһә “Башҡортостан ҡыҙы” журналы менән бәйле. Тәүҙә – әҙәбиәт һәм мәҙәниәт бүлеге мөхәррире, унан баш мөхәррир урынбаҫары була.
– Ижади командировкаларға йөрөү, ҡыҙыҡлы шәхестәр, матур ғаиләләр менән танышыу, ауылдарҙа “ябайлыҡта – бөйөклөк” тигән хәҡиҡәткә нығыраҡ инанып, рухи көс туплау... Ысын үҫеш йылдарым улар, – тип “Башҡортостан ҡыҙы”н мәртәбәләп телгә ала Рәүилә Сулпан ҡыҙы. – Әйткәндәй, өс ҡыҙым да шул редакцияла эшләгәндә тыуҙы. Аҙаҡҡы декрет ялынан һуң “Ватандаш” журналына яуаплы секретарь булып килдем. Күберәк яҙышыу теләге артабан юлымды “Башҡортостан” гәзитенә борҙо. Бына инде алты йыл редакцияның мәҙәниәт бүлегендә – мәғлүмәт киңлеге уртаһында ҡайнап йәшәйем.
“Башҡортостан” гәзитенең мәҙәниәт бүлеге. Тарихыбыҙ йылъяҙмаһында күпме әҙипкә юл ярған, илһам биргән урын ул! Бөгөн шундай бай тарихлы урында, илаһи мөхиттә хеҙмәт итеүе менән бәхетле Рәүилә Сулпан ҡыҙы. Быны “һөнәренең бүләге” тип ҡабул итә.
– Тик, үкенескә ҡаршы, хәҙер йәш авторҙар аҙыраҡ, – тип борсола бүлек мөдире. – Уларҙың интернет киңлектәрен нығыраҡ үҙ итеүен беләбеҙ, шулай ҙа төп милли баҫмабыҙҙы иғтибарһыҙ ҡалдырмаһындар, ижад эштәрен, мәҡәләләрен килтерһендәр, ике аралағы электән килгән хеҙмәттәшлекте заманса үҫтерергә ынтылһындар ине.
Коллективыбыҙға килгәндә, унда башлыса ҙур тәжрибәгә эйә ҡәләмгирҙәр, үҙ һөнәренең оҫталары эшләй. Һәләтле хеҙмәттәштәремә һоҡланам, ныҡ хөрмәт итәм.
Ҡайһы берҙә тормошҡа ашмаған хыялым күңелде бер үкенес булыбыраҡ тырнап ала, булғылай уныһы... Ошо бушлыҡты тултырырға теләүҙәнме, ғаиләмә аш-һыуҙы йырлай-йырлай әҙерләргә ғәҙәтләнгәнмен. Шиғырҙар, хикәйәләр ҙә ижад итәм, тик уларҙы әҙерләп баҫтырып сығарырға ҡул теймәйерәк тора.
Ысынлап та, төрөк әҙибе Назим Хикмәт әйткәнсә, “Иртәнсәк эшкә барырға, ә кис өйгә ҡайтырға ашҡынып тороу – бәхет”. Ғаиләмә килгәндә, ирем Ғаяз Зиннур улы менән өс ҡыҙ үҫтерәбеҙ. Гөлиә, Зәриә һәм Раниябыҙҙы изге ҡиммәттәр нигеҙендә тәрбиәләргә тырышабыҙ. Ғаилә – иң ышаныслы терәк. Һине нисек бар шулай ҡабул иткән, аңлаған, йөпләгән, хуплаған, йыуатҡан, күңелде үҫтергән матур донъя! Һәр беребеҙҙең ошондай терәге, таянырлыҡ ныҡлы утрауы булһын!
Ҡыҫҡаса
– Ниндәй кешеләр менән һөйләшеү оҡшай?
– Һынауҙар күп булһа ла, рухы һынмаған, яҡтылыҡҡа, яҡшылыҡҡа ынтылғандар күңелемә яҡын. Улар “донъяны матурлыҡ ҡына түгел, ә изгелек ҡотҡарыр” тигән инанысты нығыта.
– Кешеләрҙәге ниндәй сифаттарҙы яратмайһың?
– Ике йөҙлөлөктө, ялағайлыҡты, ҡурҡаҡлыҡты. Ә һоҡландырғандар – рухлы, ғәҙел, изгелекле кешеләр.
– Иң ҙур теләгең?
– Һәр беребеҙҙең балалары, тормош юлдаштары, яҡындары имен-һау булһын. Ғаиләләрҙәге татыулыҡ – донъялағы тыныс киләсәктең нигеҙе.
– Төп кәңәшең?
– Булмышың ниндәй, шундай булып ҡалырға ынтылайыҡ, Аллаһ Тәғәләгә шөкөр итә беләйек. Үҙ-үҙеңде үҙгәртергә, һындырырға ярамай. Тик үҫешкә ынтылыу мөһим.
Нәсих Хәлисов фотоһы.