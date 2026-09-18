Өс көн асыш, ижад һәм дуҫлыҡ

Өфөлә балалар йорттары һәм ата-әсә ҡарауынан мәхрүм ҡалған балалар өсөн ойошторолған "Бала саҡты ҡайтарырға" округ фестивале ҡатнашыусыларҙы бүләкләү һәм гала-концерт менән тамамланды. Сарала Рәсәй Президентының Волга буйы федераль округындағы тулы хоҡуҡлы вәкиле урынбаҫары Олег Машковцев, Башҡортостан Республикаһы буйынса баш федераль инспектор Александр Окатьев, "Бәхет биләмәһе" хәйриә фондының попечителлек советы рәйесе Каринэ Хәбирова, билдәле сәйәси һәм йәмәғәт эшмәкәрҙәре ҡатнашты.
Проект ҡатнашыусылары өс көн дауамында спорт, ижад конкурстарында көс һынашты, фәнни һәм производство майҙансыҡтарына йөрөнө. Фестивалде тамамлаған ҙур концерт ваҡытында жюри еңеүселәрҙе иғлан итте. Балаларға Рәсәй Президентының Волга буйы федераль округындағы тулы хоҡуҡлы вәкиле Игорь Комаров исеменән уның урынбаҫары Олег Машковцев мөрәжәғәт итте: "Беҙ һеҙҙә ябай үҫмерҙәрҙе генә түгел, ә идеялар, таланттар һәм ҡыйыу хыялдарҙан торған тотош бер ғаләмде күрәбеҙ. Был фестиваль — һеҙҙең сәхнәгеҙ, һеҙҙең сағыу ваҡытығыҙ. Һеҙ барығыҙ ҙа ғәжәп талант, маҡсатҡа ынтылыш һәм ихтыяр көсө күрһәттегеҙ. Пьедестал түбәһендә кемдең исемдәре яңғырауы бөтөнләй мөһим түгел. Һәр берегеҙ алып киткән төп приз — был баһалап бөтмәҫлек тәжрибә һәм ҡунаҡсыл башҡорт еренә ҡарата йылы иҫтәлектәр. Фестивалде ойоштороусыларға йылы ҡаршы алыуҙары һәм бөтә сараларҙы яҡшы ойоштороуҙары өсөн рәхмәт. Ҡәҙерле балалар! Һеҙ — илебеҙҙең киләсәге. Был фестивалдә ҡатнашыу — үҙ-үҙеңде баһалау һәм үҫеш юлында мөһим аҙым".
Фестиваль еңеүселәренә дипломдар һәм ҡиммәтле бүләктәр тапшырылды. "Бала саҡ йондоҙҙары" конкурсы номинанттары концерт программаһына саҡырылды, улар билдәле артистар менән бергә ҙур сәхнәлә сығыш яһаны. Мәҫәлән, "Вокал сәнғәте" йүнәлешендә беренсе урынды Удмурт Республикаһынан Кирилл Шепин алды. "Бейеү сәнғәте" номинацияһында иң яҡшылар тип Пермь крайынан "Дельфиндар" коллективы ҡатнашыусылары танылды. "Тасуири уҡыу" номинацияһында еңеүсе дипломы менән Удмурт Республикаһынан Захар Черноморцев бүләкләнде. "Оҫталар" конкурсының "Биҙәү-ғәмәли ижад" номинацияһында "Гердан Толэзе" эше менән Удмурт Республикаһынан Анастасия Чиркова еңде. "Конструкциялау һәм дизайн" номинацияһында иң яҡшы тип Мордовия Республикаһынан Михаил Ярочкин тәҡдим иткән "Адмирал Ушаков" карабы моделе танылды. "Уйынсыҡтар эшләү" номинацияһында еңеүсе - Удмуртиянан "Удмурт пияш" эше менән Альбина Якимова.
Программаның байтаҡ өлөшө "Спорт Олимпы" секцияһына берләштерелгән спорт ярыштарына арналғайны. Йәш атлеттар мини-футбол, баскетбол, өҫтәл теннисы һәм спорт атыуы буйынса көс һынашты. Ике көн дауамында Волга буйы федераль округы спортсылары балалар йорттары һәм мәктәп-интернаттар тәрбиәләнеүселәре өсөн ойошторолған "Волга буйының Спорт Олимпы" округ Спартакиадаһы сиктәрендә көс, етеҙлек һәм сыҙамлылыҡта ярышты. Мини-футбол ярыштарында беренсе урынды Киров өлкәһе командаһы, 3×3 баскетбол буйынса Түбәнге Новгород өлкәһе командаһы яуланы. Иң яҡшы атыусылар тип Ырымбур өлкәһе вәкилдәре танылды: егеттәр араһында Даниил Прокофьев, ә ҡыҙҙар араһында еңеүҙе Эльза Меркурьева яуланы. Өҫтәл теннисы ярыштарында еңеүселәр - Удмурт Республикаһынан Дамир Зыкин һәм Һамар өлкәһенән Владислава Набойщикова.
"Аҡыл палатаһы" конкурсында Волга буйы федераль округының интеллектуалдары эрудицияларын күрһәтте һәм викторина һорауҙарына яуап бирҙе. Уйын финалының лидеры Киров өлкәһенең "Эрудиттар" командаһы булды. "Ашнаҡсылыҡ оҫталығы" конкурсында еңеүсе тип Башҡортостан Республикаһынан Диана Тойкиева танылды. Быйыл балалар төрлө иртәнге аш әҙерләне һәм жюриға был ризыҡтың күп төрлөлөгөн күрһәтте, был конкурс судьяларға ғына түгел, ә йәш ашнаҡсыларҙың үҙҙәренә лә оҡшаны.
Быйылғы традицион конкурс йүнәлештәрен "Медиа" конкурсы тулыландырҙы. Ул ҡыҫҡа метражлы видео һәм социаль реклама жанрында эшләгән әүҙем гражданлыҡ позициялы талантлы авторҙарҙы асыҡлауға һәм хуплауға йүнәлтелгән. Жюри составында Башҡортостанда билдәле телевидение, интернет-тапшырыу, журналистика һәм әҙәбиәт белгестәре бар. "Медиа" конкурсында беренсе урынды Удмурт Республикаһынан балалар алды. "Батырҙар уҙышы" конкурсында беренсе урынды ике команда алды: Татарстан Республикаһынан (12 - 14 йәш категорияһында) һәм Пермь крайынан (15 - 17 йәш категорияһында).
Иң ҡыҙыҡлы майҙансыҡтарҙың береһе пилотһыҙ осоу аппараттарына арналған зона булды. "Авангард" уҡыу-методик үҙәге инструкторы Волга буйы федераль округының балалар йорттары тәрбиәләнеүселәрен дрондар донъяһы менән таныштырҙы. Балалар махсус авиасимуляторҙар ҡулланып, виртуаль мөхиттә квадрокоптерҙар менән идара итеүҙе үҙләштереү мөмкинлеген алды. Фестивалдә ҡатнашыусылар кәрәкле белем һәм күнекмәләр алды, әммә иң мөһиме — сағыу тәьҫораттар һәм яңы ҡыҙыҡлы дуҫтар менән танышыу.
Өс көн тиҙ генә үтеп тә китте. Балалар өсөн был көндәр яңы дуҫтар, яңы тәьҫораттар һәм үҙҙәренә ышаныстың артыуы менән иҫтә ҡалыр. Улар Өфөнән яңы белем һәм йылы иҫтәлектәр алып ҡайта.
Фестиваль йылдан-йыл үҫә, яңырып тора. 2027 йылда сара яңы исем менән үтәсәк. Фестиваль ҡатнашыусылары был исемде алдан тауыш биреп һайлағайны, ә сара аҙағында ул тантаналы рәүештә иғлан ителде — "Уңыш формулаһы". Был исемгә лә ҙур мәғәнә һалынған: уңыш тырышлыҡ, дуҫлыҡ һәм берҙәмлек ҡушылғанда тыуа.
Фестиваль тамамланды, әммә уның йылыһы балалар йөрәгендә оҙаҡ һаҡланыр.
Фото: pfo.gov.ru.