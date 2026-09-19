Башҡортостан
+19 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
19 Сентября , 09:15

Айтуған, Ленар һәм Гөлзифа һайлауҙа тәүге тапҡыр ҡатнашты

Йылайыр йәштәре лә мөһим саранан ситтә ҡалманы

Айтуған, Ленар һәм Гөлзифа һайлауҙа тәүге тапҡыр ҡатнаштыАйтуған, Ленар һәм Гөлзифа һайлауҙа тәүге тапҡыр ҡатнашты
Айтуған, Ленар һәм Гөлзифа һайлауҙа тәүге тапҡыр ҡатнашты

Йылайыр йәштәре лә мөһим саранан ситтә ҡалмаған, улар һайлауҙа әүҙем ҡатнаша.

Сидоровка ауылының һайлау участкаһына ҡараған йәш егет Айтуған Ҡотоев кисә үк һайлауға барып үҙ тауышын биргән. Шулай уҡ Юлдыбай һәм Йомағужа ауылдары йәштәре - Линар Заһитов менән Гөлзифа Иҫәнгилдина гражданлыҡ бурыстарын үтәне һәм был бик мөһим эш тип һанай. Киләсәктә лә һәр һайлауҙа ҡатнашырға тигән маҡсат ҡуя был йәштәр.

Сығанаҡ: "Ауыл уттары"

#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026
#ГолосМедиаСообществ2026

Айтуған, Ленар һәм Гөлзифа һайлауҙа тәүге тапҡыр ҡатнашты
Айтуған, Ленар һәм Гөлзифа һайлауҙа тәүге тапҡыр ҡатнашты
Айтуған, Ленар һәм Гөлзифа һайлауҙа тәүге тапҡыр ҡатнашты
Айтуған, Ленар һәм Гөлзифа һайлауҙа тәүге тапҡыр ҡатнашты
Айтуған, Ленар һәм Гөлзифа һайлауҙа тәүге тапҡыр ҡатнашты
Автор:Карима Усманова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика