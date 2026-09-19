Айтуған, Ленар һәм Гөлзифа һайлауҙа тәүге тапҡыр ҡатнашты

Йылайыр йәштәре лә мөһим саранан ситтә ҡалмаған, улар һайлауҙа әүҙем ҡатнаша.
Сидоровка ауылының һайлау участкаһына ҡараған йәш егет Айтуған Ҡотоев кисә үк һайлауға барып үҙ тауышын биргән. Шулай уҡ Юлдыбай һәм Йомағужа ауылдары йәштәре - Линар Заһитов менән Гөлзифа Иҫәнгилдина гражданлыҡ бурыстарын үтәне һәм был бик мөһим эш тип һанай. Киләсәктә лә һәр һайлауҙа ҡатнашырға тигән маҡсат ҡуя был йәштәр.
Сығанаҡ: "Ауыл уттары"
#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026
#ГолосМедиаСообществ2026