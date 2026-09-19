"Ейәндәр ҙә хәҙерҙән аңларға тейеш"

Дәүләт Думаһына депутаттар һайлауҙа Өфө янындағы “Йәштәр” һәм “Миловка паркы” торлаҡ комплекстарында йәшәүселәр ҙә бик әүҙем ҡатнаша. Һайлау участкаһы яңы иркен, матур “Гармония” мәктәбендә урынлашҡан. Беренсе көндә, һайлау участкаһы асылыу менән үк, бында халыҡ ағылды. Йәштәр ҙә, урта быуын вәкилдәре лә, олпат йәштәгеләр ҙә мөһим саранан ситтә ҡалмай, һәр бер һайлауға дәррәү килә.
– Мин – гражданлыҡ бурысына яуаплы ҡараған кешеләрҙең береһе, һайлауҙы бер ҡасан да ҡалдырмайым, фекеремде белдерәм. Балаларыма ла шуны уҡ төшөндөрәм, ейәндәремде лә алып килергә кәңәш итәм, уларҙы үҙем менән дә алғаным бар. Үҫеп килгән быуын хәҙерҙән үк һайлауҙың киләсәк өсөн ниндәй мөһим ғәмәл икәнен аңларға тейеш, – ти Юлия Сазонова.
Людмила ЖАРОВА, һайлау участкаһы рәйесе урынбаҫары:
– Беренсе көндән, сәғәт иртәнге 8 тулмаҫ борон уҡ һайлаусылар йыйылып, беҙҙең 3548-се участканың асылғанын түҙемһеҙләнеп көттө, тышта ярайһы уҡ сират йыйылып киткәйне. Һайлаусыларҙың әүҙемлеге шатландыра, әлбиттә! Тотош ғаиләләре менән килеүселәр айырыуса ҡыуандыра.
Был участкаға ике меңдән ашыу һайлаусы ҡарай. Үткән һайлауҙар һөҙөмтәләрен күҙ уңында тотҡанда, быйыл да халыҡтың барыһы ла ҡатнашыр, тип өмөт итәбеҙ.
Һүрәттәрҙә: халыҡ гражданлыҡ бурысын үтәргә әүҙем килә; Ю. Сазонова; Л. Жарова.
Автор фотолары.