Хуторҙа берҙән-бер һайлаусы йәшәй

Йылайыр районының Вознесенский хуторында бына инде 35 йыл Гөлйемеш Зиннәтулла ҡыҙы Нәҙерғолова яңғыҙы ғына йәшәй. Шулай булыуға ҡарамаҫтан, ул үҙенең граждалыҡ бурысына яуаплы ҡарай һәм һайлауҙан ситтә ҡалмай.
Әүҙем тормош позицияһына эйә булған хөрмәтле ханым тураһында район хакимиәте башлығы Борис Мелкоедов үҙ сәхифәһендә хәбәр итеп, илебеҙҙең киләсәге өсөн тауыш биреүҙә ҡатнашҡаны өсөн уға рәхмәт белдерҙе.
vk.ru/borismelkoedov?ysclid=mu8j9x8ado967982043
#ВыбираемВместе
#ЕДГ2026
#АлгаВсейСемьей2026
#БашкортостанВыбирай2026
#ГолосМедиаСообществ2026