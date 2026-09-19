Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
19 Сентября , 16:15

Хуторҙа берҙән-бер һайлаусы йәшәй

Гөлйемеш Зиннәтулла ҡыҙы Нәҙерғолова һайлауҙа ҡатнашҡан

Хуторҙа берҙән-бер һайлаусы йәшәйХуторҙа берҙән-бер һайлаусы йәшәй
Хуторҙа берҙән-бер һайлаусы йәшәй

Йылайыр районының Вознесенский хуторында бына инде 35 йыл Гөлйемеш Зиннәтулла ҡыҙы Нәҙерғолова яңғыҙы ғына йәшәй. Шулай булыуға ҡарамаҫтан, ул үҙенең граждалыҡ бурысына яуаплы ҡарай һәм һайлауҙан ситтә ҡалмай.

Әүҙем тормош позицияһына эйә булған хөрмәтле ханым тураһында район хакимиәте башлығы Борис Мелкоедов үҙ сәхифәһендә хәбәр итеп, илебеҙҙең киләсәге өсөн тауыш биреүҙә ҡатнашҡаны өсөн уға рәхмәт белдерҙе.

vk.ru/borismelkoedov?ysclid=mu8j9x8ado967982043

 

#ВыбираемВместе
#ЕДГ2026
#АлгаВсейСемьей2026
#БашкортостанВыбирай2026
#ГолосМедиаСообществ2026

Автор:Равиля Гатауллина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика