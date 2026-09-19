Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
19 Сентября , 13:15

Иртәгә республиканың өс телеканалы берләшәсәк

Уларҙа  “Бөтәһе лә Еңеү өсөн” телемарафоны үтә

Иртәгә республиканың өс телеканалы берләшәсәкИртәгә республиканың өс телеканалы берләшәсәк
Иртәгә республиканың өс телеканалы берләшәсәк

“Һайлау-2026” йәмәғәт матбуғат үҙәгендә “Бөтәһе лә Еңеү өсөн”: нисек итеп Башҡортостан телеканалдары берҙәм телемарафонда берләшәсәк” тигән фекер алышыу майҙансығы үтте. Республика телекомпаниялары етәкселәре алдағы эфир концепцияһы, киң мәғлүмәт сараларының берлектәге эше һәм йәмғиәтте туплауҙа һәм МХО-ла ҡатнашыусыларға, уларҙың ғаиләләренә ярҙам итеүҙә телевидениеның роле хаҡында һөйләне.

“Башҡортостан” телерадиокомпанияһының генераль директоры Рөстәм Зәрәфетдинов һөйләүенсә, марафон иртәгә, 20 сентябрҙә, бер үк ваҡытта өс телеканалда башлана.

– Иртәнге сәғәт 8-ҙә Башҡортостан юлдаш телеканалының блогы менән башлайбыҙ. Көн дауамында тамашасыларҙы тиҫтәләгән ҡунаҡтар, геройҙар көтә. Шулай уҡ тура эфирҙа маскировка селтәрҙәре үреләсәк. Яңылыҡтар блогына һәм хоккейға ғына тәнәфес буласаҡ, – тине ул.

“Вся Уфа” медиайорто директоры Дмитрий Каретко телемарафон концепцияһы бөтә өс канал өсөн дә бер төрлө, тип билдәләне. Ул эфир республика йәмғиәтенең алғы һыҙыҡта армияға нисек ярҙам итеүенә, гуманитар ылауҙар ойоштороуына, ә МХО геройҙарының тыныс тормошҡа ҡайтып, йәмғиәт менән нисек эш итеүенә арналасағын өҫтәне.

“Башҡортостан” дәүләт телерадиокомпанияһы директоры Азамат Сәлихов һөйләүенсә, уның блогында Луганск Халыҡ Республикаһынан һәм Запорожье өлкәһенән, шулай уҡ ирекмәндәрҙең ҡатнашыуы ҡаралған.

Шулай уҡ махсус хәрби операция биләмәһенә шәхсән барғандарға айырым иғтибар биреләсәк. Улар – табиптар, артистар, режиссерҙар, депутаттар, ғалимдар, тарихсылар, музей хеҙмәткәрҙәре, яҙыусылар һәм эшҡыуарҙар.

Эфирҙа Ватанды һаҡлаусыларҙың ғаиләләре тураһында яҙмалар айырым урын биләйәсәк. Бынан тыш, эфирҙа Ватанды һаҡлаусыларға арналған йырҙар, шулай уҡ Бөйөк Ватан һуғышы осоро көйҙәре яңғыраясаҡ.

Фото: "Башинформ". 
#ВыбираемВместе
#ЕДГ2026
#АлгаВсейСемьей2026
#БашкортостанВыбирай2026
#ГолосМедиаСообществ2026

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика