Иртәгә республиканың өс телеканалы берләшәсәк

“Һайлау-2026” йәмәғәт матбуғат үҙәгендә “Бөтәһе лә Еңеү өсөн”: нисек итеп Башҡортостан телеканалдары берҙәм телемарафонда берләшәсәк” тигән фекер алышыу майҙансығы үтте. Республика телекомпаниялары етәкселәре алдағы эфир концепцияһы, киң мәғлүмәт сараларының берлектәге эше һәм йәмғиәтте туплауҙа һәм МХО-ла ҡатнашыусыларға, уларҙың ғаиләләренә ярҙам итеүҙә телевидениеның роле хаҡында һөйләне.
“Башҡортостан” телерадиокомпанияһының генераль директоры Рөстәм Зәрәфетдинов һөйләүенсә, марафон иртәгә, 20 сентябрҙә, бер үк ваҡытта өс телеканалда башлана.
– Иртәнге сәғәт 8-ҙә Башҡортостан юлдаш телеканалының блогы менән башлайбыҙ. Көн дауамында тамашасыларҙы тиҫтәләгән ҡунаҡтар, геройҙар көтә. Шулай уҡ тура эфирҙа маскировка селтәрҙәре үреләсәк. Яңылыҡтар блогына һәм хоккейға ғына тәнәфес буласаҡ, – тине ул.
“Вся Уфа” медиайорто директоры Дмитрий Каретко телемарафон концепцияһы бөтә өс канал өсөн дә бер төрлө, тип билдәләне. Ул эфир республика йәмғиәтенең алғы һыҙыҡта армияға нисек ярҙам итеүенә, гуманитар ылауҙар ойоштороуына, ә МХО геройҙарының тыныс тормошҡа ҡайтып, йәмғиәт менән нисек эш итеүенә арналасағын өҫтәне.
“Башҡортостан” дәүләт телерадиокомпанияһы директоры Азамат Сәлихов һөйләүенсә, уның блогында Луганск Халыҡ Республикаһынан һәм Запорожье өлкәһенән, шулай уҡ ирекмәндәрҙең ҡатнашыуы ҡаралған.
Шулай уҡ махсус хәрби операция биләмәһенә шәхсән барғандарға айырым иғтибар биреләсәк. Улар – табиптар, артистар, режиссерҙар, депутаттар, ғалимдар, тарихсылар, музей хеҙмәткәрҙәре, яҙыусылар һәм эшҡыуарҙар.
Эфирҙа Ватанды һаҡлаусыларҙың ғаиләләре тураһында яҙмалар айырым урын биләйәсәк. Бынан тыш, эфирҙа Ватанды һаҡлаусыларға арналған йырҙар, шулай уҡ Бөйөк Ватан һуғышы осоро көйҙәре яңғыраясаҡ.
Фото: "Башинформ".
#ВыбираемВместе
#ЕДГ2026
#АлгаВсейСемьей2026
#БашкортостанВыбирай2026
#ГолосМедиаСообществ2026