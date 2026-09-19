Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
19 Сентября , 14:15

Күҙәтеүсе-блогерҙар тәьҫораттары менән уртаҡлаша

Кемдер - беренсе, ә кемдер өсөнсө һайлау кампанияһында ҡатнаша

Күҙәтеүсе-блогерҙар тәьҫораттары менән уртаҡлашаКүҙәтеүсе-блогерҙар тәьҫораттары менән уртаҡлаша
Күҙәтеүсе-блогерҙар тәьҫораттары менән уртаҡлаша

Башҡортостандың һәр бер һайлау участкаһында тиерлек йәмәғәт күҙәтеүселәре эшләй. “Һайлау-2026” йәмәғәт матбуғат үҙәгендә улар менән тура бәйләнештә аралашыу ойошторолоп тора. Улар үҙ участкаларындағы хәлдәрҙе һөйләйҙәр. Был юлы Ишембай ҡалаһы, Салауат районы һәм Өфө ҡалаһынан күҙәтеүсе-блогерҙар бәйләнешкә сыҡты.

– Беҙҙә барыһы ла тыныс, законға ярашлы бара. Әлеге ваҡытҡа тауыш биреүселәрҙең 40 проценттан ашыуы килде. Кисә кеше күберәк ине, бөгөн бер аҙ һүлпәнлек һиҙелә. Иртәгә күберәк килерҙәр тип көтәбеҙ. Күҙәтеүсе булараҡ беренсе тапҡыр ҡатнашам, минеңсә барыһы ла һәйбәт бара. Үҙем мәктәптә директор урынбаҫары булып эшләйем, – тип уртаҡлашты Ишембай районының 2135-се участка һайлау комиссияһында эшләгән Зөһрә Айҙар ҡыҙы Хәкимова.

Ә Салауат районында эшләгән Радмила Мәжитова күҙәтеүсе-блогер булараҡ өсөнсө һайлау кампанияһында ҡатнаша.

– Беҙҙең районда 22 мең тауыш биреүсе теркәлгән, беҙҙең участкала 1500 самаһы кеше. Әле уларҙың 60 проценттан ашыуы тауыш бирҙе лә. Өсөнсө тапҡыр һайлауҙа эшләйем, үҙгәрештәр юҡ. Эш һәр саҡтағыса көйләнгән, барыһы ла тыныс үтә. Беҙҙе һәр һайлау алдынан яңынан уҡыталар, белемебеҙҙе камиллаштырып торабыҙ, – тине ул.

Өфө ҡалаһының Ленин районында эшләгән блогер-күҙәтеүсе Руслан Сәйетғәлин да барыһы ла тыныс үтә тип белдерҙе. Ул үҙе икенсе урында теркәлгән булһа ла, “Дәүләт хеҙмәттәре” аша үҙе эшләгән участкаға күсеп, ошонда тауыш биргән. Кешеләр әүҙем килә тине ул.

Автор фотоһы. 


#ВыбираемВместе
#ЕДГ2026
#АлгаВсейСемьей2026
#БашкортостанВыбирай2026
#ГолосМедиаСообществ2026

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика