Күҙәтеүсе-блогерҙар тәьҫораттары менән уртаҡлаша

Башҡортостандың һәр бер һайлау участкаһында тиерлек йәмәғәт күҙәтеүселәре эшләй. “Һайлау-2026” йәмәғәт матбуғат үҙәгендә улар менән тура бәйләнештә аралашыу ойошторолоп тора. Улар үҙ участкаларындағы хәлдәрҙе һөйләйҙәр. Был юлы Ишембай ҡалаһы, Салауат районы һәм Өфө ҡалаһынан күҙәтеүсе-блогерҙар бәйләнешкә сыҡты.
– Беҙҙә барыһы ла тыныс, законға ярашлы бара. Әлеге ваҡытҡа тауыш биреүселәрҙең 40 проценттан ашыуы килде. Кисә кеше күберәк ине, бөгөн бер аҙ һүлпәнлек һиҙелә. Иртәгә күберәк килерҙәр тип көтәбеҙ. Күҙәтеүсе булараҡ беренсе тапҡыр ҡатнашам, минеңсә барыһы ла һәйбәт бара. Үҙем мәктәптә директор урынбаҫары булып эшләйем, – тип уртаҡлашты Ишембай районының 2135-се участка һайлау комиссияһында эшләгән Зөһрә Айҙар ҡыҙы Хәкимова.
Ә Салауат районында эшләгән Радмила Мәжитова күҙәтеүсе-блогер булараҡ өсөнсө һайлау кампанияһында ҡатнаша.
– Беҙҙең районда 22 мең тауыш биреүсе теркәлгән, беҙҙең участкала 1500 самаһы кеше. Әле уларҙың 60 проценттан ашыуы тауыш бирҙе лә. Өсөнсө тапҡыр һайлауҙа эшләйем, үҙгәрештәр юҡ. Эш һәр саҡтағыса көйләнгән, барыһы ла тыныс үтә. Беҙҙе һәр һайлау алдынан яңынан уҡыталар, белемебеҙҙе камиллаштырып торабыҙ, – тине ул.
Өфө ҡалаһының Ленин районында эшләгән блогер-күҙәтеүсе Руслан Сәйетғәлин да барыһы ла тыныс үтә тип белдерҙе. Ул үҙе икенсе урында теркәлгән булһа ла, “Дәүләт хеҙмәттәре” аша үҙе эшләгән участкаға күсеп, ошонда тауыш биргән. Кешеләр әүҙем килә тине ул.
Автор фотоһы.
#ВыбираемВместе
#ЕДГ2026
#АлгаВсейСемьей2026
#БашкортостанВыбирай2026
#ГолосМедиаСообществ2026