"Мөһим сарала һәр кемдең тауышы мотлаҡ", - ти яҙыусы Хәйҙәр Тапаҡов

Мөһим саранан Сибай яҙыусылары ла ситтә ҡалманы. "Атайсал" гәзитенең баш мөхәррире, прозаик, күренекле яҙыусы Хәйҙәр Тапаҡов һәм уның ҡатыны Вәсилә Фәйзулла ҡыҙы Сибай ҡалаһы гимназияһында урынлашҡан 638-се һайлау участкаһында тауыш бирҙе.
-Яҡты, имен, тыныс киләсәк хаҡына эшләйәсәк, илебеҙҙең ҡеүәтен арттырыуға барлыҡ көсөн һаласаҡ кандидат, партия өсөн тауыш бирҙек. Мөһим сарала һәр кемдең тауышы мотлаҡ, шуға күрә һәр кемде гражданлыҡ бурысын теүәл үтәргә саҡырам, - тине Хәйҙәр Ниғәмәт улы.
#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026 #ГолосМедиаСообществ2026
Сығанаҡ: "Атайсал" гәзите