Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
19 Сентября , 14:00

"Мөһим сарала һәр кемдең тауышы мотлаҡ", - ти яҙыусы Хәйҙәр Тапаҡов

"Атайсал" гәзитенең баш мөхәррире, прозаик, күренекле яҙыусы Хәйҙәр Тапаҡов һәм уның ҡатыны Вәсилә Фәйзулла ҡыҙы Сибай ҡалаһы гимназияһында урынлашҡан 638-се һайлау участкаһында тауыш бирҙе

"Мөһим сарала һәр кемдең тауышы мотлаҡ", - ти яҙыусы Хәйҙәр Тапаҡов"Мөһим сарала һәр кемдең тауышы мотлаҡ", - ти яҙыусы Хәйҙәр Тапаҡов
"Мөһим сарала һәр кемдең тауышы мотлаҡ", - ти яҙыусы Хәйҙәр Тапаҡов

Мөһим саранан Сибай яҙыусылары ла ситтә ҡалманы. "Атайсал" гәзитенең баш мөхәррире, прозаик, күренекле яҙыусы Хәйҙәр Тапаҡов һәм уның ҡатыны Вәсилә Фәйзулла ҡыҙы Сибай ҡалаһы гимназияһында урынлашҡан 638-се һайлау участкаһында тауыш бирҙе.

-Яҡты, имен, тыныс киләсәк хаҡына эшләйәсәк, илебеҙҙең ҡеүәтен арттырыуға барлыҡ көсөн һаласаҡ кандидат, партия өсөн тауыш бирҙек. Мөһим сарала һәр кемдең тауышы мотлаҡ, шуға күрә һәр кемде гражданлыҡ бурысын теүәл үтәргә саҡырам, - тине Хәйҙәр Ниғәмәт улы.

#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026 #ГолосМедиаСообществ2026

Сығанаҡ: "Атайсал" гәзите

"Мөһим сарала һәр кемдең тауышы мотлаҡ", - ти яҙыусы Хәйҙәр Тапаҡов
"Мөһим сарала һәр кемдең тауышы мотлаҡ", - ти яҙыусы Хәйҙәр Тапаҡов
"Мөһим сарала һәр кемдең тауышы мотлаҡ", - ти яҙыусы Хәйҙәр Тапаҡов
Автор:Карима Усманова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика