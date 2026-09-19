"Рәхмәт" акцияһы дауам итә

Һайлауҙың икенсе көнө лә “Һайлау-2026” йәмәғәт матбуғат үҙәгендә Рәсәй һәм Башҡортостан гимндары менән асылды. Ойоштороу мәсьәләләрен тикшергәндән һуң журналистар һәм спикерҙар эшкә тотондо.
Матбуғат үҙәгендә иртәнге ҡунаҡтарҙың береһе - “Алға-Патриот” спорт-патриотик үҙәге директоры Ринат Хәбиров. Ул тауыш биреү көндәрендә “Рәхмәт-2026” акцияһын уҙғарыу барышы хаҡында һөйләне.
Уның һүҙҙәренсә, акция һайлау участкаларында үҙ ролен уйнай.
– Ирекмәндәр әйтеүенсә, участкаларҙа халыҡ күп. Граждандар килә, ташламалы купондар һорай. Акция быйыл да популяр. Был беҙҙең өсөн бик мөһим: 600-ҙән ашыу хужалыҡ итеүсе субъект “Рәхмәт” акцияһында ҡатнаша. Акция өс көн барасаҡ. Шулай уҡ “Рәхмәт" рәсми сайты бар, унда бөтә ташламалар күрһәтелгән, барыһы ла ентекләп яҙылған, – тине ул.
Фото: “Һайлау-2026” йәмәғәт матбуғат үҙәгенән.
#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026
#ГолосМедиаСообществ2026
#БашВыбор2026