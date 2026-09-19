Башҡортостан
+19 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
19 Сентября , 05:00

"Рәхмәт" акцияһы дауам итә

Һайлауҙың икенсе көнөндә лә “Һайлау2026” йәмәғәт матбуғат үҙәгендә эш ҡайнай

"Рәхмәт" акцияһы дауам итә"Рәхмәт" акцияһы дауам итә
"Рәхмәт" акцияһы дауам итә

Һайлауҙың икенсе көнө лә “Һайлау-2026” йәмәғәт матбуғат үҙәгендә Рәсәй һәм Башҡортостан гимндары менән асылды. Ойоштороу мәсьәләләрен тикшергәндән һуң журналистар һәм спикерҙар эшкә тотондо.

Матбуғат үҙәгендә иртәнге ҡунаҡтарҙың береһе - “Алға-Патриот” спорт-патриотик үҙәге директоры Ринат Хәбиров. Ул тауыш биреү көндәрендә “Рәхмәт-2026” акцияһын уҙғарыу барышы хаҡында һөйләне.

Уның һүҙҙәренсә, акция һайлау участкаларында үҙ ролен уйнай.

– Ирекмәндәр әйтеүенсә, участкаларҙа халыҡ күп. Граждандар  килә, ташламалы купондар һорай. Акция быйыл да популяр. Был беҙҙең өсөн бик мөһим: 600-ҙән ашыу хужалыҡ итеүсе субъект “Рәхмәт” акцияһында ҡатнаша. Акция өс көн барасаҡ. Шулай уҡ “Рәхмәт" рәсми сайты бар, унда бөтә ташламалар күрһәтелгән,  барыһы ла ентекләп яҙылған, – тине ул.

Фото: “Һайлау-2026” йәмәғәт матбуғат үҙәгенән.

#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026
#ГолосМедиаСообществ2026
#БашВыбор2026

"Рәхмәт" акцияһы дауам итә
"Рәхмәт" акцияһы дауам итә
"Рәхмәт" акцияһы дауам итә
"Рәхмәт" акцияһы дауам итә
"Рәхмәт" акцияһы дауам итә
Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика