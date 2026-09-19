“Рәхмәт” акцияһы сайтына миллиондан ашыу кеше ингән

Һайлау көндәрендә Башҡортостанда “Рәхмәт” акцияһы үтә. Быйыл унда таратылған купондар ташламаларға хоҡуҡ бирә. Бүләк уйнатыу ҡаралмаған. “Алға-патриот” үҙәге директоры Ринат Хәбиров “Һайлау-2026” йәмәғәт матбуғат үҙәгендә белдереүенсә, акция һайлаусылар араһында бик популяр.
– Ирекмәндәр әйтеүенсә, участкаларҙа халыҡ күп. Граждандар үҙҙәре килеп, ташламалы купондар һорай. Акцияла быйыл бүләктәр уйнатыу булмаһа ла, популярлыҡ менән файҙалана, — тине ул. – 19 сентябрҙә иртәнге сәғәттәрҙә акцияның сайтына миллион кеше ингән. Тимәк, кешеләр беҙҙең акция менән ҡыҙыҡһына.
Ринат Хәбиров шулай уҡ бер ҡулға бер купон бирелә тине. Шул уҡ ваҡытта, балалар менән килгән һайлаусылар өсөн ирекмәндәр өҫтәп купон бирә.
Акция тауыш биреүҙең өс көнөндә лә дауам итәсәк. Шулай уҡ уның сайты бар, унда бөтә ташламалар күрһәтелгән һәм барыһы ла ентекле яҙылған.
Автор фотоһы.