Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
19 Сентября , 13:00

“Рәхмәт” акцияһы сайтына миллиондан ашыу кеше ингән

Ташламалар акцияһы өс көн буйы дауам итәсәк

“Рәхмәт” акцияһы сайтына миллиондан ашыу кеше ингән“Рәхмәт” акцияһы сайтына миллиондан ашыу кеше ингән
“Рәхмәт” акцияһы сайтына миллиондан ашыу кеше ингән

Һайлау көндәрендә Башҡортостанда “Рәхмәт” акцияһы үтә. Быйыл унда таратылған купондар ташламаларға хоҡуҡ бирә. Бүләк уйнатыу ҡаралмаған. “Алға-патриот” үҙәге директоры Ринат Хәбиров “Һайлау-2026” йәмәғәт матбуғат үҙәгендә белдереүенсә, акция һайлаусылар араһында бик популяр.

– Ирекмәндәр әйтеүенсә, участкаларҙа халыҡ күп. Граждандар үҙҙәре килеп, ташламалы купондар һорай. Акцияла быйыл бүләктәр уйнатыу булмаһа ла, популярлыҡ менән файҙалана, — тине ул. – 19 сентябрҙә иртәнге сәғәттәрҙә акцияның сайтына миллион кеше ингән. Тимәк, кешеләр беҙҙең акция менән ҡыҙыҡһына.

Ринат Хәбиров шулай уҡ бер ҡулға бер купон бирелә тине. Шул уҡ ваҡытта, балалар менән килгән һайлаусылар өсөн ирекмәндәр өҫтәп купон бирә.

Акция тауыш биреүҙең өс көнөндә лә дауам итәсәк. Шулай уҡ уның сайты бар, унда бөтә ташламалар күрһәтелгән һәм барыһы ла ентекле яҙылған.

Автор фотоһы. 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика