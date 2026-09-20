Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
20 Сентября , 05:00

Бәләбәй менән Туймазы эшҡыуарҙары ҡыуандырҙы

Был ҡалаларҙа ташламалар күп буласаҡ

Бәләбәй менән Туймазы эшҡыуарҙары ҡыуандырҙыБәләбәй менән Туймазы эшҡыуарҙары ҡыуандырҙы
Бәләбәй менән Туймазы эшҡыуарҙары ҡыуандырҙы

Һайлауҙың өсөнсө көнөндә лә Башҡортостанда “Рәхмәт” акцияһы дауам итә. Тауыш биреүселәр был турала белә һәм купондар таратып торған ирекмәндәрҙән үҙҙәре һорап ала.

Ошоға тиклем хәбәр иткәнсә, быйыл купондар ташламаларға хоҡуҡ бирә. Алдағы йылдарҙағы кеүек бүләк уйнатыу ҡаралмаған. “Алға-патриот” үҙәге директоры Ринат Хәбиров  белдереүенсә, акцияға бик күп эшҡыуарҙар ҡушылған.

– Алдағы ике көндә тауыш биргән кешеләр купондары менән әүҙем файҙалана. Кешеләр уларҙы үҙҙәре һорап ала, балалар менән килгәндәр улар өсөн да ала. Бында беҙҙең тарафтан сикләү юҡ. Һүҙебеҙҙе тыңлап, акцияға ҡушылған эшҡыуарҙарға ҙур рәхмәт. Һәр саҡтағыса унда Өфө һәм Стәрлетамаҡ әүҙем ҡатнаша. Ә быйыл Бәләбәй менән Туймазы ҡыуандырҙы, был ҡалаларҙа йәшәгән эшҡыуарҙар “Рәхмәт”кә ихлас ҡушылды, тимәк был ҡалалар халҡы өсөн күпләп ташламалар ҡаралған, — тине ул.

Акция тауыш биреүҙең өс көнөндә лә дауам итәсәк. Шулай уҡ уның сайты бар, унда бөтә ташламалар күрһәтелгән һәм барыһы ла ентекле яҙылған.

Фото: Динар Кәлимуллин. 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика