Бүздәктең 97 йәшлек Почетлы гражданины тауыш бирҙе

Бүздәк районының Төрөш ауылы мәсете имам-хатибы, 97 йәшлек Лотфулла Гәрәев та һайлауҙан ситтә ҡалманы, ул үҙенең йортонда тауышын бирҙе.
Лотфулла хәҙрәт ауылдың хөрмәтле аҡһаҡалы. Ул оҙаҡ йылдар Бүздәктең юл-төҙөлөш идаралығында хеҙмәт иткән. Хаҡлы ялға сыҡҡас, Төрөш ауылында мәсеткә етәкселек итә. Оло йәштә булыуға ҡарамаҫтан, Лотфулла Муллағәли улы ҡартлыҡҡа бирешмәй, унда көс-ҡеүәт етерлек. Үҙенең күп ваҡытын ул дин эштәренә арнай, шулай уҡ сәйәхәт итергә ярата. Күптән түгел ул Мысырҙа булып ҡайтҡан, унда билдәле “Әл - Сәхәбә” мәсетен күргән.
Ғүмер буйы йәнтөйәгенә хеҙмәт иткән аҡһаҡалдың наградалары ла бик күп. Мәҫәлән, Рәсәй мосолмандары Үҙәк Диниә Назаратының “Ышаныс һәм намыҫ” орденына лайыҡ булған. Шулай уҡ уның төрлө кимәлдәге Почет грамоталары, Рәхмәт хаттары ла бар. Ул райондың Почетлы гражданины ла.
Төрөш халҡы күмәк көс менән иман йортон төҙөүгә, уның эргә-тирәһен төҙөкләндереүгә өлгәшә. Имам-хатиптары етәкселегендә мәсеттә даими рәүештә тәрбиәүи дини саралар уҙғарыла.
Фото: район хакимиәтенән.