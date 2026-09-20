Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
20 Сентября , 05:30

Баҡса уңғандары араһында байрам гөрләне

Төрөш халҡы  ойошторған йәшелсә-емеш күргәҙмәһе иҫ киткес бай булды  

Баҡса уңғандары араһында байрам гөрләнеБаҡса уңғандары араһында байрам гөрләне
Баҡса уңғандары араһында байрам гөрләне

Бүздәк районының Төрөш ауылындағы һайлау участкаһына килеүсе һайлаусыларҙы Мәҙәниәт йорто фойеһында ойошторолған ауылдың уңған баҡсасыларының “Көҙгө муллыҡ” күргәҙмәһе ҡаршы алды.

Ниндәй генә йәшелсә-емеш булманы унда! Ауыл халҡының тырышлығын, эшһөйәрлеген сағылдырҙы был күргәҙмә. Иң ҙур ҡабаҡтарҙы Лена Ғәниева, Рәсәй Федерацияһының атҡаҙанған ауыл хужалығы хеҙмәткәре Айрат Шәүәлиев, Зилә Моратова үҫтергән, иң тәмле, күп сортлы помидорҙарҙы Рәсимә Ғаязова килтергән. Иң эре кишерҙәр, төрлө формалағы ҡабаҡсалар Линира Кайбышева, Хәниә Ҡалҡаманова баҡсаһынан. Төрөштөң баҡса уңғандарының күргәҙмәһендә хатта 300 грамлы һуғандарҙы ла күрергә мөмкин ине. Рима Мусинаның гөлдәре, сәскәләре лә күргәҙмәгә йәм-биҙәк өҫтәне. Конкурста 20 баҡсасы ҡатнашып, еңеүселәр билдәләнде.

 

Рәсәй Федерацияһының атҡаҙанған ауыл хужалығы хеҙмәткәре Айрат Шәүәлиев барыһын да  тәбрикләп, иң изге теләктәрен еткерҙе. Ул ауылдаштарына күстәнәскә бер биҙрә алма ла килтергәйне.

 

Фотолар: район хакимиәтенән.

 

#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026

 #БашкортостанВыбирай2026 #ГолосМедиаСообществ2026

Баҡса уңғандары араһында байрам гөрләне
Баҡса уңғандары араһында байрам гөрләне
Баҡса уңғандары араһында байрам гөрләне
Баҡса уңғандары араһында байрам гөрләне
Баҡса уңғандары араһында байрам гөрләне
Баҡса уңғандары араһында байрам гөрләне
Баҡса уңғандары араһында байрам гөрләне
Баҡса уңғандары араһында байрам гөрләне
Баҡса уңғандары араһында байрам гөрләне
Баҡса уңғандары араһында байрам гөрләне
Баҡса уңғандары араһында байрам гөрләне
Автор:Резеда Шәнгәрәева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика