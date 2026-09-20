Баҡса уңғандары араһында байрам гөрләне

Бүздәк районының Төрөш ауылындағы һайлау участкаһына килеүсе һайлаусыларҙы Мәҙәниәт йорто фойеһында ойошторолған ауылдың уңған баҡсасыларының “Көҙгө муллыҡ” күргәҙмәһе ҡаршы алды.
Ниндәй генә йәшелсә-емеш булманы унда! Ауыл халҡының тырышлығын, эшһөйәрлеген сағылдырҙы был күргәҙмә. Иң ҙур ҡабаҡтарҙы Лена Ғәниева, Рәсәй Федерацияһының атҡаҙанған ауыл хужалығы хеҙмәткәре Айрат Шәүәлиев, Зилә Моратова үҫтергән, иң тәмле, күп сортлы помидорҙарҙы Рәсимә Ғаязова килтергән. Иң эре кишерҙәр, төрлө формалағы ҡабаҡсалар Линира Кайбышева, Хәниә Ҡалҡаманова баҡсаһынан. Төрөштөң баҡса уңғандарының күргәҙмәһендә хатта 300 грамлы һуғандарҙы ла күрергә мөмкин ине. Рима Мусинаның гөлдәре, сәскәләре лә күргәҙмәгә йәм-биҙәк өҫтәне. Конкурста 20 баҡсасы ҡатнашып, еңеүселәр билдәләнде.
Рәсәй Федерацияһының атҡаҙанған ауыл хужалығы хеҙмәткәре Айрат Шәүәлиев барыһын да тәбрикләп, иң изге теләктәрен еткерҙе. Ул ауылдаштарына күстәнәскә бер биҙрә алма ла килтергәйне.
Фотолар: район хакимиәтенән.
#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026