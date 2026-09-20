Башҡортостан
+14 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
20 Сентября , 11:15

Быға тиклем һайлауға тауыҡ менән килгәндәрен күргәнебеҙ юҡ ине

Ғаилә — ул кешеләр генә түгел!

Быға тиклем һайлауға тауыҡ менән килгәндәрен күргәнебеҙ юҡ инеБыға тиклем һайлауға тауыҡ менән килгәндәрен күргәнебеҙ юҡ ине
Быға тиклем һайлауға тауыҡ менән килгәндәрен күргәнебеҙ юҡ ине

Һайлау халыҡта төрлө яҡлап та ҡыҙыҡһыныу тыуҙыра һәм һәр кемдең уға ҡарата үҙ ҡарашы бар. Ейәнсура районы Иҫәнғол ауылының Ф. Солтанов исемендәге мәктәбендә урынлашҡан 1931-се һайлау участкаһына Итбаевтар ғаиләһе лә был һайлауҙа үҙенсәлекле итеп ҡатнашҡан. Рина Нурулла ҡыҙы өс балаһы һәм йорт хайуандары – бесәйе һәм тауығы менән килгән.

Әйткәндәй, быға тиклем һайлауға тауыҡ менән килгәндәрен күргәнебеҙ юҡ ине.

– Иптәшем Ирек әлеге мәлдә ҡырҙа эштә, килә алманы. Мин бәләкәс ҡыҙым Дилиәне алып һайлауға йыйыныуымды күргәс, ҙур ҡыҙым һәм улым да минең менән барырға булды, – ти “Ләйсән” балалар баҡсаһында тәрбиәсе булып эшләгән, әле декрет ялындағы Рина Нурулла ҡыҙы.

Балалар ҙа бәпәй тотҡан әсәйҙән ҡалышмай, Илсаф ғорур рәүештә яратҡан йорт ҡошон — Китаец ҡушаматлы тауығын, ә ҙур ҡыҙы Дана Лютик исемле бесәйен күтәреп килә.

– Ғаилә – ул тик кешеләр генә түгел, – ти Итбаевтар.

Бына ниндәй яуаплы һәм татыу беҙҙең һайлаусыларыбыҙ! Ғаилә менән, шул иҫәптән иң йомшаҡ һәм ҡауырһынлы "йорт ағзалары" менән бергәләп тауыш бирәләр. Был һайлауҙарҙың ябай бурыс ҡына түгел, ә бөтәһен дә берләштереүсе йылы ваҡиға булыуын күрһәтә.

Фото һәм мәғлүмәт сығанағы: “Ейәнсура ерендә” гәзите, Альмира Әйүпова.

Фото: “Һайлау-2026” йәмәғәт матбуғат үҙәгенән.

 

#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026 

Быға тиклем һайлауға тауыҡ менән килгәндәрен күргәнебеҙ юҡ ине
Быға тиклем һайлауға тауыҡ менән килгәндәрен күргәнебеҙ юҡ ине
Быға тиклем һайлауға тауыҡ менән килгәндәрен күргәнебеҙ юҡ ине
Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика