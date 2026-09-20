Һайлау халыҡта төрлө яҡлап та ҡыҙыҡһыныу тыуҙыра һәм һәр кемдең уға ҡарата үҙ ҡарашы бар. Ейәнсура районы Иҫәнғол ауылының Ф. Солтанов исемендәге мәктәбендә урынлашҡан 1931-се һайлау участкаһына Итбаевтар ғаиләһе лә был һайлауҙа үҙенсәлекле итеп ҡатнашҡан. Рина Нурулла ҡыҙы өс балаһы һәм йорт хайуандары – бесәйе һәм тауығы менән килгән.
Әйткәндәй, быға тиклем һайлауға тауыҡ менән килгәндәрен күргәнебеҙ юҡ ине.
– Иптәшем Ирек әлеге мәлдә ҡырҙа эштә, килә алманы. Мин бәләкәс ҡыҙым Дилиәне алып һайлауға йыйыныуымды күргәс, ҙур ҡыҙым һәм улым да минең менән барырға булды, – ти “Ләйсән” балалар баҡсаһында тәрбиәсе булып эшләгән, әле декрет ялындағы Рина Нурулла ҡыҙы.
Балалар ҙа бәпәй тотҡан әсәйҙән ҡалышмай, Илсаф ғорур рәүештә яратҡан йорт ҡошон — Китаец ҡушаматлы тауығын, ә ҙур ҡыҙы Дана Лютик исемле бесәйен күтәреп килә.
– Ғаилә – ул тик кешеләр генә түгел, – ти Итбаевтар.
Бына ниндәй яуаплы һәм татыу беҙҙең һайлаусыларыбыҙ! Ғаилә менән, шул иҫәптән иң йомшаҡ һәм ҡауырһынлы "йорт ағзалары" менән бергәләп тауыш бирәләр. Был һайлауҙарҙың ябай бурыс ҡына түгел, ә бөтәһен дә берләштереүсе йылы ваҡиға булыуын күрһәтә.
Фото һәм мәғлүмәт сығанағы: “Ейәнсура ерендә” гәзите, Альмира Әйүпова.
Фото: “Һайлау-2026” йәмәғәт матбуғат үҙәгенән.
#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026