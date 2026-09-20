Башҡортостан
+14 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
20 Сентября , 06:00

Иглиндә йәштәр әүҙем

Күҙәтеүсе үҙе "Рәхмәт" акцияһы менән файҙаланып өлгөргән дә

Иглиндә йәштәр әүҙемИглиндә йәштәр әүҙем
Иглиндә йәштәр әүҙем

 “Һайлау-2026” йәмәғәт матбуғат үҙәгендә даими рәүештә күҙәтеүселәр видео аша тура бәйләнешкә сығып, урындағы хәлдәрҙе һөйләп тора. Был юлы Иглиндән күҙәтеүсе Жаргалма Карамова бәйләнешкә инде. Ул Иглин районында һайлауҙар юғары әүҙемлек менән үтә, тине.

Күҙәтеүсе белдереүенсә, тауыш биреүҙең өсөнсө көнө лә әүҙем үтә. Кешеләр көн дауамында тигеҙ килеп тауыш бирә, әммә ғәҙәттәгесә киске сәғәттәрҙә әүҙемлек ҙурыраҡ.

"Беҙҙә байрамса мөхит булдырылған. Кешеләр "Рәхмәт" республика акцияһын яратып ҡабул итә, һәр һайлаусы купон ала. Үҙем дә тәүге көндә үк тауыш биреп, акцияла ҡатнаштым һәм ташлама менән файҙаланып өлгөрҙөм дә", – тине Жаргалма Карамова.

Күҙәтеүсе йәштәрҙең, айырыуса йәш ғаиләләрҙең күп булыуын билдәләне.

– 18, 20 һәм 30 йәшлектәр күп. Эйе, йәш халыҡтың әүҙемлеге бер һүҙһеҙ. Мин аныҡ ҡына һандарҙы әйтә алмайым, әммә күпләп килеүҙәре былай ҙа күренә, — тине ул.

Фото: Динар Калимуллин. 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика