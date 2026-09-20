Күҙәтеүсе-блогер булып эшләүҙең ауырлығы юҡ, ә бына яуаплылыҡ ҙур

"Һайлау-2026” йәмәғәт матбуғат үҙәгендә өсөнсө көн эш ҡайнай. Бында һайлау участкаларында эшләгән күҙәтеүсе-блогерҙар менән бәйләнешкә инеү мөмкинлеге лә булдырылған.
Сираттағы онлайн-бәйләнешкә Балаҡатай районының 1262-се һайлау участкаһынан Нуризә Сабирйәнова сыҡты. Ул инде өсөнсө көн күҙәтеүсе булып эшләй.
– Үтәш ауылынан ҡайнар сәләм ебәрәм. Өсөнсө көн инде һайлауҙа күҙәтеүсе-блогер булып йөрөйөм. Ауылдаштар бик әүҙем ҡатнаша. Беренсе көндә үк ҡайһы берҙәре эшкә киткәнгә тиклем үк тауыш биреп сыҡтылар. Бигерәк тә өлкән быуын әүҙем. Мәҫәлән, 91 йәшлек Сәүйә Вәкилова үҙе участкаға килеп тауыш бирҙе. Ветеран уҡытыусылар, һуғыш осоро балалары килде. Ауылыбыҙҙың имам-хитибы Рәүеф Мурзин һайлауҙа ҡатнашып, мәсетебеҙҙең ун йыллығын үткәреү идеяһы менән уртаҡлашты. Шулай уҡ махсус хәрби операцияла һәләк булған егеттәребеҙҙең әсәләре тауыш бирҙе. Надежда Южанинова һайлауҙа тәүге тапҡыр ҡатнашты. Күп ауылдаштарыбыҙ балалары менән килде. Ирекмәндәр әүҙем эшләне.
Мәҙәниәт йортонда көндөҙ йәрминкә үткәрелде. Унда төрлө конкурстар үткәрҙеләр – “Иң тәмле бәлеш”, “Иң матур сәскә бәйләме” һәм башҡалар. Оло ағайҙарыбыҙ самауыр ҡайнатып торҙо. Шулай итеп, ауылдаштарыбыҙ самауыр сәйе эсеп, һыйланып, бейеп-йырлап ҡайтып киттеләр. Ғөмүмән, ауылыбыҙҙа һайлау байрам кеүек үтә, – тине Нуризә Ҡарамат ҡыҙы.
Йәмәғәт матбуғат үҙәге менән бәйләнешкә Йәрмәкәй районынан 1880-се һайлау участкаһында блогер булып эшләгән Аделина Ғәлиева ла сыҡты. Уның һүҙҙәренсә тауыш биреү әүҙем бара, йәштәр ҙә, өлкәндәр ҙә һайлауға килә. Балалары менән килгән ғаиләләр ҙә күп. Милли кейемдәрҙә һайлайҙар, тышта йыр-моң уйнап тора. Ғөмүмән, һайлау байрамса һәм әүҙем үтә.
Нефтекама ҡалаһындағы 465-се һайлау участкаһында күҙәтеүсе-блогер булып эшләгән Эльза Самойлова белдереүенсә, бынан алда ла ул күҙәтеүсе булып эшләгән, шуға уның өсөн һайлау яңылыҡ түгел, ҡыуанып ҡатнаша.
– Күҙәтеүсе блогер булып эшләүҙең ауырлығы юҡ, ә бына яуаплылығы ҙур. Ҡунаҡтарҙы иғтибарлы ҡаршы алырға, һәр килгәнен күҙәтеп торорға һәм улар хаҡында үҙебеҙҙең яҙылыусыларға һөйләргә, кешеләр менән аралашырға, фото төшөрөргә кәрәк, – ти ул.
Эльза Самойлованың “Бәйләнештә”ге сәхифәһендә ике меңдән ашыу яҙылыусыһы бар. Тимәк, күптәрҙә Эльза Миңлемөхәмәт ҡыҙының һәм башҡа күҙәтеүсе-блогерҙарҙың һайлауҙағы яңылыҡтары аша мөһим сәйәси ваҡиға тураһында мәғлүмәт менән танышыу мөмкинлеге тыуған.
Фото: “Һайлау-2026” йәмәғәт матбуғат үҙәгенән.
#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026 #ГолосМедиаСообществ2026