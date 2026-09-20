Башҡортостан
+14 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
20 Сентября , 12:45

Кавказдарҙан өлгө алайыҡ!

Улар - ысын берҙәмлек миҫалы

Кавказдарҙан өлгө алайыҡ!Кавказдарҙан өлгө алайыҡ!
Кавказдарҙан өлгө алайыҡ!

Саҡмағош районының Кавказ ауылы халҡы һайлауға яуаплы ҡарай һәм ысын берҙәмлектең нимә икәнен күрһәтте.

 Ауылда башлыса оло йәштәгеләр йәшәй. Уларҙың иң өлкәненә -  Әнисә Әғәҙулла ҡыҙы Ғиззәтуллинаға 89 йәш!

– Әнисә инәй кеүек өлкән быуын вәкилдәре ғүмер буйы колхозда эшләгәндәр. Олпат йәштә булыуҙарына ҡарамаҫтан, улар әле лә үҙҙәрендә көс һәм гражданлыҡ бурысын үтәү теләге менән йәшәй. Бындай кешеләр йәш быуын өсөн өлгө, – ти район хакимиәте башлығы Рекасн Йәмәлиев.

Фото: Реканс Йәмәлиевтең социаль селтәрҙәге сәхифәһенән.

#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026 #ГолосМедиаСообществ2026

Кавказдарҙан өлгө алайыҡ!
Кавказдарҙан өлгө алайыҡ!
Кавказдарҙан өлгө алайыҡ!
Кавказдарҙан өлгө алайыҡ!
Кавказдарҙан өлгө алайыҡ!
Кавказдарҙан өлгө алайыҡ!
Кавказдарҙан өлгө алайыҡ!
Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика