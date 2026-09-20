Кавказдарҙан өлгө алайыҡ!

Саҡмағош районының Кавказ ауылы халҡы һайлауға яуаплы ҡарай һәм ысын берҙәмлектең нимә икәнен күрһәтте.
Ауылда башлыса оло йәштәгеләр йәшәй. Уларҙың иң өлкәненә - Әнисә Әғәҙулла ҡыҙы Ғиззәтуллинаға 89 йәш!
– Әнисә инәй кеүек өлкән быуын вәкилдәре ғүмер буйы колхозда эшләгәндәр. Олпат йәштә булыуҙарына ҡарамаҫтан, улар әле лә үҙҙәрендә көс һәм гражданлыҡ бурысын үтәү теләге менән йәшәй. Бындай кешеләр йәш быуын өсөн өлгө, – ти район хакимиәте башлығы Рекасн Йәмәлиев.
Фото: Реканс Йәмәлиевтең социаль селтәрҙәге сәхифәһенән.
#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026 #ГолосМедиаСообществ2026