Башҡортостан
+22 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
21 Сентября , 07:55

"Биш ирҙән биш алтын балдаҡ ҡалды..."

Элекке никахтарҙан ҡалған балдаҡтарҙы ҡайҙа ҡуйырға? Был һорауға хәтәр үткер яуап та бар.

"Биш ирҙән биш алтын балдаҡ ҡалды...""Биш ирҙән биш алтын балдаҡ ҡалды..."
"Биш ирҙән биш алтын балдаҡ ҡалды..."

Күҙ алдына килтерегеҙ: бер ҡатын фотоға ҡулын төшөрөрөп күрһәткән, ә унда биш никах балдағы. Биш! Был инде никах ҡына түгел, ә бөтөн бер тарих, хатта сериал.

Ғәҙәттә кеше бер тапҡыр өйләнә, ике тапҡыр — һирәгерәк. Ә бында — биш! Балдаҡтар бармаҡҡа һыймай, ҡыҫылышып тора. Тағыр урын да ҡалмаған.

Ул үҙе былай тип һорай: "Никах балдаҡтарын ҡайҙа ҡуйырға? Ломбардҡа һалһаң — аҡса алаһың, әммә иҫтәлек бит ул".

Ә берәүҙәр был хәлгә бик тә үткер яуап биргән: "Муйында сылбырға тағып йөрөтөгөҙ, еңелгән дошмандарҙың тештәре кеүек".

Ысынлап та, бындай коллекция менән йөрөү — үҙе бер ғәжәп хәл. Кемдер: "Ниңә һаҡларға? Тапшырҙым да ҡотолдом", — тип уйлар. Икенселәре: "Юҡ, был минең тормошом, ташлап булмай", — тип әйтер. Ә өсөнсөләр, бәлки, былай тиер: "Бишенсе балдаҡты таҡҡым килмәй, дүртенсеһенән дә арыным инде".

Ә һеҙ нисек уйлайһығыҙ? Бындай коллекцияны ни эшләтер инегеҙ? Ломбардҡа һалырғамы, һаҡларғамы, әллә музейға бирергәме?

 

Фото: нейроселтәрҙән.            

Автор:Илмир Ҡотлогилдин 
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика