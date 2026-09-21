"Биш ирҙән биш алтын балдаҡ ҡалды..."

Күҙ алдына килтерегеҙ: бер ҡатын фотоға ҡулын төшөрөрөп күрһәткән, ә унда биш никах балдағы. Биш! Был инде никах ҡына түгел, ә бөтөн бер тарих, хатта сериал.
Ғәҙәттә кеше бер тапҡыр өйләнә, ике тапҡыр — һирәгерәк. Ә бында — биш! Балдаҡтар бармаҡҡа һыймай, ҡыҫылышып тора. Тағыр урын да ҡалмаған.
Ул үҙе былай тип һорай: "Никах балдаҡтарын ҡайҙа ҡуйырға? Ломбардҡа һалһаң — аҡса алаһың, әммә иҫтәлек бит ул".
Ә берәүҙәр был хәлгә бик тә үткер яуап биргән: "Муйында сылбырға тағып йөрөтөгөҙ, еңелгән дошмандарҙың тештәре кеүек".
Ысынлап та, бындай коллекция менән йөрөү — үҙе бер ғәжәп хәл. Кемдер: "Ниңә һаҡларға? Тапшырҙым да ҡотолдом", — тип уйлар. Икенселәре: "Юҡ, был минең тормошом, ташлап булмай", — тип әйтер. Ә өсөнсөләр, бәлки, былай тиер: "Бишенсе балдаҡты таҡҡым килмәй, дүртенсеһенән дә арыным инде".
Ә һеҙ нисек уйлайһығыҙ? Бындай коллекцияны ни эшләтер инегеҙ? Ломбардҡа һалырғамы, һаҡларғамы, әллә музейға бирергәме?
Фото: нейроселтәрҙән.