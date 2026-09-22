Башҡортостан
+25 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
22 Сентября , 09:00

Көпә-көндөҙ һөжүм иткәндәр

Йылайыр районы Сидоровка ауылы эргәһендә булған хәл башҡаларҙы ла уяу булырға саҡыра

Көпә-көндөҙ һөжүм иткәндәрКөпә-көндөҙ һөжүм иткәндәр
Көпә-көндөҙ һөжүм иткәндәр

Көҙ етеү менән ауыл кешеһенә тағы һынау башланды: йыртҡыстар ҡош-ҡортҡа ғына түгел, малдарға ла тейә башланы. Ошо көндәрҙә Йылайыр районында бүре өйөрө көпә-көндөҙ ауыл көтөүенә һөжүм иткән.

"Киске сәғәт биштәр тирәһендә бүреләр ауыл көтөүенә һөжүм итә. Мотоциклда булған көтөүсе уларҙы ҡурҡытырға маташа, әммә йыртҡыстар туғыҙ һарыҡты һәм өс кәзәне тамаҡлап өлгөрә. Беҙ ЕДДС-ҡа шылтыраттыҡ, урынға һунарсылар төркөмө менән һунар инспекторы килде. Төндә улар бер бүрене эҙләп табырға өлгөрә. Тағы ла ете бүре ҡаса. Бөгөн һунарсылар эшләүен дауам итә", — тип белдерә Үрге Ғәле ауыл советы башлығы Вәсил Игебаев.

Сығанаҡ: "Ауыл уттары"

Көпә-көндөҙ һөжүм иткәндәр
Көпә-көндөҙ һөжүм иткәндәр
Көпә-көндөҙ һөжүм иткәндәр
Автор:Карима Усманова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика