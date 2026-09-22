Көпә-көндөҙ һөжүм иткәндәр

Көҙ етеү менән ауыл кешеһенә тағы һынау башланды: йыртҡыстар ҡош-ҡортҡа ғына түгел, малдарға ла тейә башланы. Ошо көндәрҙә Йылайыр районында бүре өйөрө көпә-көндөҙ ауыл көтөүенә һөжүм иткән.
"Киске сәғәт биштәр тирәһендә бүреләр ауыл көтөүенә һөжүм итә. Мотоциклда булған көтөүсе уларҙы ҡурҡытырға маташа, әммә йыртҡыстар туғыҙ һарыҡты һәм өс кәзәне тамаҡлап өлгөрә. Беҙ ЕДДС-ҡа шылтыраттыҡ, урынға һунарсылар төркөмө менән һунар инспекторы килде. Төндә улар бер бүрене эҙләп табырға өлгөрә. Тағы ла ете бүре ҡаса. Бөгөн һунарсылар эшләүен дауам итә", — тип белдерә Үрге Ғәле ауыл советы башлығы Вәсил Игебаев.
Сығанаҡ: "Ауыл уттары"