Балаларымды самаһыҙ иркәләтеп, үҙемде ҡорбан иттем шикелле...

Һаумыһығы, “Башҡортостан” гәзите!
Ошо төркөмдә төрлө яҙмыштар тураһында уҡырға яратам. Япа-яңғыҙ үткәргән кистәрҙә интернет бер иптәш кеүек. Бер мәл таҙа дәфтәр, ручка алып, үҙем дә яҙышып ҡарарға булдым. Уҙған ғүмерем, уйҙарым тураһында яҙам. Был шөғөл мине нисектер тынысландыра, аҙға ғына булһа ла яңғыҙлығымды оноттора кеүек. Бына шул дәфтәремдән бер яҙмамды тәҡдим итәм.
Минең ғүмерем китабының иң сағыу биттәре күптән ябылды инде, әммә мин һаман да уларҙы йыш ҡына уҡыйым. Хәҙер миңә етмеш тулып килә. Өйөмдә шылт иткән тауыш та юҡ, тик стена сәғәтенең генә текелдәүе ишетелә. Ул минең тормошомдоң ағышын һанай: тек-тек... бер көн... тек-тек... бер йыл...
Ирем Рәмилде ерләгәндә, миңә ни бары 35 йәш ине. Йөрәгемә бысаҡ ҡаҙанылармы ни. Беҙ уның менән никах уҡытып, бөтә ауылға туй яһап, матур донъя көтә башлағайныҡ. Донъямдың нигеҙе — Рәмилемдең ныҡлы беләктәре, ә түбәһе уның йылы ҡосағы ине. Шул нигеҙ емерелгәс, мин оҙаҡ ҡына үҙемә урын таба алманым. Тик ғәзиз балаларым – Риммам менән Ринатым хаҡына үҙемдә көс табып, яңынан йәшәргә өйрәндем.
Ул ваҡыттарҙа мин үҙемде кеше түгел, ә машина итеп тойҙом. Иртән таң менән торам — мейескә яғам, һөт ҡайнатам. Эштән ҡайтам — мал-тыуар ҡарайым, утын ярам. Балаларым ас булмаһын, өҫтәре бөтөн булһын тип, колхозда билде турайтмай эшләнем. Бер тапҡыр ҙа зарланманым, бер кемгә лә ауырлығымды һалманым.
Ринатымды әрмегә оҙатҡанда, ул минең арҡамдан яратты ла: «Ҡайғырма, әсәй, ҡайтҡас, бергә йәшәрбеҙ, донъяны гөрләтеп көтөрбөҙ», — тине. Мәктәптә уҡыған Риммам кистәрен дәфтәрҙәрен тотоп, минең янға килеп ултыра, бергәләп дәрес эшләй торғайныҡ. Мин ул саҡта бәхетле инем, сөнки мин кәрәк инем. Аш-һыуым тәмле, кәңәштәрем урынлы, ҡуйыным йылы ине.
Балалар үҫте. Ринат Себергә нефть эшенә сығып китте. Риммам кейәүгә сығып, алыҫ ҡалала төпләнде. Балалар бик һирәк, йылына бер тигәндәй ҡайта. «Әсәй, сәләм! Нисек йәшәп ятаһың? Ауырымайһыңмы?» - тип шылтыратыуҙары ла шыҡһыҙ донъямды йәмләп ебәргәндәй була.
Кисә телефон шылтыраны. Римма. Тауышы шундай яғымлы, эргәлә генә кеүек.
— Әсәй, һаумы! Беҙ кисә Испанияға остоҡ. Отпускылабыҙ. Һин нисек унда?
— Ярай, балам, матур ял итегеҙ. Беҙҙә ныҡ һыуыҡ.
– Һаулығың нисек?
– Һуңғы арала ныҡ билем һыҙлай.
— Эй, әсәй, һин гел шулай зарланаһың инде. Беҙ һиңә посылка ебәрербеҙ. Балалар үҫә, мин һиңә видеоларын ебәрәм, ҡарарһың!
Экрандағы кескәй ейәндәрем миңә нимәлер аңлатырға тырыша, көләләр. Уларҙың теле лә минеке түгел. Мин уларҙың көлөүен генә ишетәм, еҫтәрен тоя алмайым. Риммам трубканы һалғас, мин байтаҡ ваҡыт буш диванды ҡосаҡлап ултырҙым. Посылка... Ул миңә ней бирә ала? Сит илдән килгән кофтамы? Минең өсөн иң татлы ризыҡ — Риммам бешергән манный бутҡаһы йәки Ринатым урмандан алып ҡайтҡан балан. Ә хәҙер улар миңә посылка ебәрә...
Мин уларҙы ғәйепләмәйем. Заманаһы шундай. Улар самолетта оса, ә мин — ошо иҫке диванда ултырып ҡалам. Минең тормошом — ул тәҙрә алдындағы гөлдәр һәм магазинға барып ҡайтыу. Кисен телевизор тоҡандырам, тик экрандағы кешеләрҙең шатлығы ла, ҡайғыһы ла миңә ят. Улар — сит планета актерҙары кеүек.
Башҡорттарҙа олоно оло итеп тотоу тигән тәртип бар. Беҙ бәләкәйҙән атай-әсәйҙе ҡарарға, улар үлгәс, ҡәберҙәрен тәрбиәләргә тейешбеҙ. Мин үҙем дә өләсәйемде ҡулдарымда күтәреп тигәндәй тәрбиәләнем. Ниңә минең балаларымда был ҡан юҡ икән? Әллә мин уларҙы самаһыҙ иркәләтеп, үҙемде ҡорбан итеп күрһәтеп, хаталандыммы? Белмәйем.
Төн етә. Стена сәғәте тағы текелдәй. Мин юрғанымды ябынам, ләкин өшөмәйем. Минең йөрәгемдә — мәңгелек ҡыш. Ҡартайған көнөмдә япа-яңғыҙ ҡалырымды белгерткән, боҙло, шыҡһыҙ ҡыш.
«Йоҡла, Әнисә, йоҡла, — тим үҙемә. — Төшөңдә булһа ла, Рәмилең янына бар. Ул һине ташламаҫ. Ул бит һинең менән бергә донъя көтөргә вәғәҙә биргәйне...» Ләкин йоҡо килмәй. Тик таңда ғына, әтәстәр ҡысҡыра башлағас ҡына, ойоп китәм. Был — минең көнөмдөң иң татлы мәле, сөнки төштәремдә мин һаман да әсәй, һаман да кәрәкмен...
Әнисә апайығыҙ.
Фото ГигаЧатта яһалма зиһен ярҙамында эшләнде.