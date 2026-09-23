Премияға ғаризалар ҡабул итеү башланды

30 сентябргә тиклем Башҡортостан Республикаһында креатив индустриялар өлкәһендәге төп төбәк наградаһына – “Ижадсылар” (“Создатели”) премияһына дәғүә итеүгә ғаризалар ҡабул ителә.
Премия 2025 йылда Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров инициативаһы буйынса булдырылды. Ойоштороусы булып “Һөҙөмтәле һәм конкурентлы иҡтисад” милли проектына ярашлы Башҡортостандың Эшҡыуарлыҡ һәм туризм министрлығы сығыш яһай.
- «Ижадсылар» премияһын булдырыу идеяһы беҙҙә ижади индустрияға ярҙам сараларын әҙерләгәндә барлыҡҡа килде. Беҙ йыл һайын йомғаҡ яһарға һәм ижади һөнәрҙәрҙең иң яҡшы вәкилдәрен билдәләргә ҡарар иттек. Оҙаҡ йылдар дауамында ул яҡшы йолаға әүерелер, тип ышанам. Башҡортостаныбыҙ талантлы кешеләргә бай. Улар республикабыҙҙа һәм Рәсәйҙә генә түгел, ә халыҡ-ара танылыуға эйә. Музыкаль әҫәрҙәребеҙ, IT-продукттарыбыҙ, башҡорт киноһы һәм анимацияһы ғына ни тора! Ә беҙҙең урбанистарҙың проекттары иң абруйлы халыҡ-ара конкурстарҙа наградалар яулай. Ғорурланырлыҡ кешеләребеҙ ҙә, эштәребеҙ ҙә күп, - тип билдәләне Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров.
Премияға түбәндәге номинацияларҙа ҡатнаша алалар: “Креатив проект/продукт”, “Мәҙәни код”, “Креатив йыл ваҡиғаһы”, “Ижад биләмәһе”, “Креатив эшҡыуар”, “Креатив остаз”, “Һанлы ижади проекттар”, “Ижади социаль проекттар”, “Ижади тартыу нөктәһе”, “Ерлектәге креатив бренд”.
Ғаризаны Министрлыҡтың рәсми сайтында https://forms.yandex.ru/u/6a9e6bc3493639c9fc1c5deb һәм премия битендә https://creastan.ru/creapremia бирергә мөмкин.
Ғаризаларҙы федераль һәм төбәк кимәлендәге профессионалдарҙан торған жюри баһалаясаҡ. Еңеүселәр Башҡортостан Республикаһы Башлығы Радий Хәбиров ҡатнашлығында премияны тапшырыу тантанаһында иғлан ителәсәк.
Белешмә: 2025 йылда “Ижадсылар” премияһына бөтә республиканан 400-ҙән ашыу ғариза килгән. Наградалар 10 номинация һәм ике махсус номинация буйынса тапшырылған. Тантаналы сарала 700-ҙән ашыу ҡунаҡ ҡатнашҡан.
https://biznestur.bashkortostan.ru/presscenter/news/850484/