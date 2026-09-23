Ҡәһүә әсеме? Тоҙ һалығыҙ!

Ҡәһүәгеҙ әсе булһа, шәкәр йә ҡаймаҡ эҙләп тормағыҙ. Уның урынына бер семтем тоҙ һалып ҡарағыҙ. Был ябай ысул хәҙер ҡәһүәханаларҙа ла, социаль селтәрҙәрҙә лә киң таралған.
Тоҙ әселекте бөтөрә һәм ҡәһүәнең тәмен нығыраҡ асырға ярҙам итә. Шәкәрһеҙ ҙә, ҡаймаҡһыҙ ҙа була.
Ни өсөн шулай? Тоҙ телебеҙҙәге тәм рецепторҙарына тәьҫир итә: әсе тәмен кәметә, ә татлы ноткаларҙы көсәйтә. Шуға күрә ҡәһүә йомшағыраҡ һәм тәмлерәк була.
Нисек эшләргә:
Тик иҫегеҙҙә тотоғоҙ: тоҙҙо артығыраҡ һалһағыҙ ҙа тәм боҙола. Ҡан баҫымығыҙ юғары икән йәки бөйөрҙә сир булһа, был ысул ярамай.
Ҡәһүәгә тоҙ һалыу борондан билдәле икән. Ул Төркиәнән Вьетнамғаса, Тайвангә тиклем таралған. Хәҙер был йола ҡабаттан ғәҙәткә инә.
Әгәр һынап ҡарарға булһағыҙ, иң аҙҙан башлағыҙ — бер нисә бөртөк кенә. Шулай итеп тоҙҙоң нисек тәьҫир итеүен тойорһоғоҙ, әммә эсемлекте боҙмаҫһығыҙ.
Фото: нейроселтәр.
ңБеҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ!