Башҡортостан
+25 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
23 Сентября , 12:30

Ҡәһүә әсеме? Тоҙ һалығыҙ!

Был ябай ысул  электән билдәле. Шулай иткәндә эсемлек тәмләнер. Был хаҡта белә инегеҙме?

Ҡәһүә әсеме? Тоҙ һалығыҙ!Ҡәһүә әсеме? Тоҙ һалығыҙ!
Ҡәһүә әсеме? Тоҙ һалығыҙ!

Ҡәһүәгеҙ әсе булһа, шәкәр йә ҡаймаҡ эҙләп тормағыҙ. Уның урынына бер семтем тоҙ һалып ҡарағыҙ. Был ябай ысул хәҙер ҡәһүәханаларҙа ла, социаль селтәрҙәрҙә лә киң таралған.

Тоҙ әселекте бөтөрә һәм ҡәһүәнең тәмен нығыраҡ асырға ярҙам итә. Шәкәрһеҙ ҙә, ҡаймаҡһыҙ ҙа була.

Ни өсөн шулай? Тоҙ телебеҙҙәге тәм рецепторҙарына тәьҫир итә: әсе тәмен кәметә, ә татлы ноткаларҙы көсәйтә. Шуға күрә ҡәһүә йомшағыраҡ һәм тәмлерәк була.

Нисек эшләргә:

  • Һыу ҡойор алдынан ваҡланған ҡәһүәгә тоҙ һибегеҙ.
  • Һыу һалып болғатығыҙ.
  • Әҙер ҡәһүәгә лә һалырға мөмкин.

Тик иҫегеҙҙә тотоғоҙ: тоҙҙо артығыраҡ һалһағыҙ ҙа тәм боҙола. Ҡан баҫымығыҙ юғары икән йәки бөйөрҙә сир булһа, был ысул ярамай.

Ҡәһүәгә тоҙ һалыу борондан билдәле икән. Ул Төркиәнән Вьетнамғаса, Тайвангә тиклем таралған. Хәҙер был йола ҡабаттан ғәҙәткә инә.

Әгәр һынап ҡарарға булһағыҙ, иң аҙҙан башлағыҙ — бер нисә бөртөк кенә. Шулай итеп тоҙҙоң нисек тәьҫир итеүен тойорһоғоҙ, әммә эсемлекте боҙмаҫһығыҙ.

Фото: нейроселтәр.

ңБеҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ!

Автор:Илмир Ҡотлогилдин 
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика