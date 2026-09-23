Башҡортостан
+23 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
23 Сентября , 07:00

Тамара Юлдашеванан балан бәлеше рецебы

Баландар ҡыҙарып, балланып бешкән ваҡытта яҡындарығыҙҙы тәмле бәлеш менән ҡыуандырығыҙ

Тамара Юлдашеванан балан бәлеше рецебыТамара Юлдашеванан балан бәлеше рецебы
Тамара Юлдашеванан балан бәлеше рецебы

Шағирә Тамара Юлдашеванан балан бәлеше рецебын тәҡдим итәбеҙ.

Бер литр тирәһе һөт йә кефир (уларҙы бутарға ла була),
бер балғалаҡ тоҙ,
бер балғалаҡтан күберәк сода,
ярты стакан тирәһе үҫемлек майы,
бер ике- өс ҡалаҡ аҡ май (һары май),
кәрәгенсә он.
Баҫабыҙ. Һалҡынға ҡуйып торабыҙ.
Эслеккә:
дүрт-биш алма,
бер ус йөҙөм,
бер ҡуш ус балан әҙерләнем.
Ҡамырҙы йәйеп табаға һалғас,
башта алма һалдым,
шунан йөҙөм һиптем,
шунан балан менән матурланым.
Өҫтөнән бер ике ҡалаҡтай ғына шәкәр ҡомо,
унан һуң саҡ ҡына он һиптем.
Шунан өҫтөн матурлап ябып, мейескә оҙаттым.

Яп - ябай, үҙебеҙсә. Йомортҡа ла, сүпрә һалманым.

Бәлеш бешереү - ул күңел эше. Бисмиллаңды әйтеп, тынысланып, үҙе бер йән таҙарыныуы, сафланыуы һымаҡ ҡабул итәм мин уны.
Тәмле булһын аштарығыҙ!

Сығанаҡ һәм фото: Тамара Юлдашева

Автор:Карима Усманова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика