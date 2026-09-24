Башҡортостан
+24 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
24 Сентября , 13:15

Баймаҡ ҡыҙы мотоциклда Ҡаҙағстанға барып еткән

Техника яратҡан ҡыҙ 10 сентябрҙә үк Сибай ҡалаһынан оло юлға сыҡҡан.

Баймаҡ ҡыҙы мотоциклда Ҡаҙағстанға барып еткәнБаймаҡ ҡыҙы мотоциклда Ҡаҙағстанға барып еткән
Баймаҡ ҡыҙы мотоциклда Ҡаҙағстанға барып еткән

Был Баймаҡ егет һәм ҡыҙҙарына хайран ҡалырлыҡ! Әле генә Баймаҡ егетенең бар донъяны мотоциклда урап ҡайтҡанына шаһит булған инек, әле ҡыҙҙары сит илде "яуларға" йүнәлгән. Был хаҡта "Юлдаш" радиоһы төркөмө хәбәр итә.

"Коллегабыҙ Нияз Әбелғәзиндың бер туған һеңлеһе Гөлнәрисә «тимер атында» Ҡаҙағстан илендә сәйәхәт итә.

Техника яратҡан ҡыҙ 10 сентябрҙә үк Сибай ҡалаһынан оло юлға сыҡҡан. Меңәр саҡырым араларҙы яулап, яңы тәьҫораттар йыйып йөрөгән Гөлнәрисәнең ҡыйыулығына һәм маҡсатлы булыуына хайран ҡалырлыҡ.

Афарин, Гөлнәрисә!
Хәүеф-хәтәрһеҙ сәйәхәт итеп, иҫән-һау йөрөп ҡайтыуыңды теләйбеҙ", - тип яҙған улар.

Сығанаҡ һәм фото: "Юлдаш радиоһы" төркөмө

Баймаҡ ҡыҙы мотоциклда Ҡаҙағстанға барып еткән
Баймаҡ ҡыҙы мотоциклда Ҡаҙағстанға барып еткән
Баймаҡ ҡыҙы мотоциклда Ҡаҙағстанға барып еткән
Баймаҡ ҡыҙы мотоциклда Ҡаҙағстанға барып еткән
Баймаҡ ҡыҙы мотоциклда Ҡаҙағстанға барып еткән
Баймаҡ ҡыҙы мотоциклда Ҡаҙағстанға барып еткән
Баймаҡ ҡыҙы мотоциклда Ҡаҙағстанға барып еткән
Автор:Карима Усманова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика