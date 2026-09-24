Ҡулдарым ауыртҡанда ирем сәсемде йыуҙы...

Мин тире ауырыуы менән яфаланам. Ҡайһы саҡ шул тиклем ныҡ ғазаплай: ҡулдарым шешә, хатта һыу тейһә лә ауырта. Ул көндәрҙә минең өсөн иң ауыры — сәс йыуыу.
Ирем ярҙам итә торғайны. Ул мине раковина өҫтөнә эйә, үҙе сәсемде йыуа. Уның ҡулдары йылы, хәрәкәттәре йомшаҡ. Мин шул мәлдәрҙә үҙемде бәләкәй ҡыҙ кеүек тоям. Ул минең янымда, ул мине ҡайғырта. Был — мөхәббәт. Мин был мәлдәрҙе йөрәгемдә һаҡланым. Улар — иң йылы иҫтәлектәрем.
Йылдар үтте. Бер көн беҙ ныҡ ыҙғыштыҡ. Нимәнән башланғанын хәтерләмәйем дә. Әммә уның әйткән һүҙҙәре әле лә ҡолағымда яңғырай:
— Мин һиңә бәләкәй балаға кеүек сәс йыуырға мәжбүр булдым бит.
Мин өндәшмәнем.
Ул әйткәне хаҡ булғаны өсөн түгел. Мин яуап таба алмағаным өсөн дә түгел. Мин өндәшмәнем, сөнки бер секунд эсендә ул минең иң ҡиммәтле иҫтәлегемде юҡ итте.
Ул мөхәббәт иҫтәлеге. Ул миңә ҡарата ҡайғыртыу. Әммә ул уны бер һөйләм менән йөккә әйләндерҙе. Мин уға йөк булғанмын. Ул мине бәләкәй бала кеүек ҡараған.
Мин уны ғәфү иттем. Әммә мин ул иҫтәлекте кире ҡайтара алмайым. Ул минең йөрәгемдә яра булып ҡалды.
Шуға ла мин һеҙгә әйтәйем: һүҙҙәрегеҙ менән ипле булығыҙ. Бигерәк тә яҡын кешегеҙ менән ыҙғышҡанда. Ул һүҙҙәр уларҙың йөрәгендә оҙаҡ йәшәй. Ҡайһы саҡ улар бөтә нәмәнән дә нығыраҡ рәнйетә.
Фото: нейроселтәр