Йоҡо туймауҙан да кеше һимерә

Тикшеренеүҙәр күрһәтеүенсә, 26 минутлыҡ йоҡо пилоттарҙың эшкә һәләтлелеген 34%-ҡа күтәргән. Эксперимент күрһәтеүенсә, бер төн йоҡламау дөйөм когнитив һәләттәрҙе 30%-ҡа кәметкән, фекерләү эшмәкәрлеген тотош күрһәткестәр буйынса насарайтҡан, иғтибарға, хәтергә, кәйефкә, математик һәләттәргә, логик фекер йөрөтөүгә, хатта йүгереү юлынан атлап йөрөү кеүек тупаҫ мотор эшмәкәрлегенә лә кире йоғонто яһаған.
Төндә даими тейешенсә йоҡламау хәтер, иммунитет һәм кәйеф менән бәйле кире эҙемтәләргә генә түгел, шулай уҡ кешенең ауырлығына ла йоғонто яһай. Йоҡлағанда аппетитты кәметеүсе лептин гормоны күтәрелә. Шуға күрә йоҡо етмәү артыҡ ауырлыҡ туплауға булышлыҡ итә.
Ҡайһы саҡта йоҡоһоҙлоҡ үлтерә лә...
1986 йылда һирәк осраған генетик сир тураһында мәғлүмәт йөрөй, уны итальян аристократияһының утыҙ ағзаһының үлеменә килтергән фаталь ғаилә йоҡоһоҙлоғо тип атағандар. Шул ваҡыттан алып был сир донъялағы башҡа утыҙ ғаиләлә лә табылған.
Күпселек ауырыуҙар урта йәштә йоҡлау һәләтен юғалтҡан, әммә ҡайһы берәүҙәрендә был сир үҫмер сағында уҡ күҙәтелгән. Бер нисә йоҡоһоҙ аҙнанан һуң ауырығандарҙың пульсы йышайған, ҡан баҫымы күтәрелгән, улар ныҡ тирләгән. Шунан тора, атлай, һөйләшә алмағандар һәм һуңғы фазала — ғәҙәттә, бер нисә ай йоҡламағандан һуң — комаға оҡшаш халәткә ингәндәр һәм үлгәндәр.
Төштә гениаль идеяны күрергә мөмкин
Ғалимдарҙың, музыканттарҙың, математиктарҙың, яҙыусыларҙың, рәссамдарҙың һ.б. бөйөк шәхестәрҙең йоҡоларында килгән асыштары тураһында ла билдәле. Бындай хәл Пол Маккартни менән дә булған.
1965 йылдың матур май иртәһендә ул башында көй яңғырауынан уянып китә. Уянғансы уҡ ошо көйҙөң классик ҡыллы ансамбль башҡарыуында яңғырашын төшөндә күрә. Ул һикереп тороп көйҙө пианинола уйнай башлаған! Быға тиклем яҙылмағанына инаныр өсөн ул тикшерә, һораша башлаған, әммә әлеге музыка бары тик уның башында ғына яңғыраған икән. Шулай итеп матур көй ижад ителгән.
Дуҫтар, йоҡоғоҙҙо мотлаҡ туйҙырығыҙ. Бәлки, һеҙ ҙә бөйөк шәхес булып китерһегеҙ!
Мәғлүмәт интернет селтәренән алынды.
Фото: нейроселтәрҙән.
Гөлсинә Йомағужина.