Атай-әсәйемде кисерә алмайым...

“Тормош юлдары ҡатмарлы...” тип йырлана бит әле йырҙа, ысынлап та, ныҡ ҡатмарлы икән шул әҙәм балаһының ғүмер юлы. Бәлки, бала саҡтан рәхәттә йәшәгән, артабан да балда-майҙа йөҙгән кешеләр ҙә барҙыр, әммә минең тормош иҫ киткес ҡатмарлы булды. Әле булһа ҡайһы бер һорауҙарыма яуап таба, уйҙарымдың осона сыға алмайым.
Мин тыуған ауылымдан алыҫ түгел ерҙә – район үҙәгендә йәшәйем. Йәшем 50-не үтһә лә, аҙна һайын тигәндәй ауылда йәшәгән ҡарт атай-әсәй янына ҡайтып йөрөйөм. Аҙыҡ-түлек алып барам, баҡсаларын утап тәрбиәләйем, өйҙө таҙалап китәм. Күршеләр мине гел маҡтай. “Ҡыҙҙарҙың иң игелеклеһе Роза”, – тиҙәр. Тик был маҡтауҙар йөрәгемә дауа була алмай, сөнки күршеләр минең бала сағымды белмәй.
Бәләкәй саҡтан атайым тап миңә ҡарата шул тиклем ҡаты, һалҡын булды. Мин бының сәбәбен аңламай инем. Бер мәл шкафтан әсәйемдең гөлөн төшөрөп ваттым. Атайымдың шул ваҡыттағы әрләүен әле лә онотмайым.
Шул уҡ ваҡытта һеңлеләрем – Рита йәки Рушана нимәнелер вата икән, бер кем әрләмәй, йәки абынып илай икән, уларҙы “ҡолонсағым” тип йыуаталар. Улар – татлы емештәр, ә мин — күҙ көйөгө.
Әсәйем дә миңә ҡарата һалҡын булды. Мин быны тойоп үҫтем: был йортта мин артыҡ йән кеүек инем.
Йылдар үтте. Һеңлеләрем кейәүгә сығып, алыҫ ҡалаларҙа төпләнде. Уларҙың йылына бер ҡайтыуы ла – атай-әсәйем өсөн тотош байрам, ә минең аҙна һайын килеп ярҙамлашыуым шулай тейеш кеүек ҡабул ителә.
Әйткәндәй, йылдар үткәс, атайымдың миңә ҡырыҫлығының сәбәбен белдем: баҡтиһәң, мин уның ҡыҙы түгелмен. Әсәйем йәшләй генә бер егеткә ғашиҡ булып дуҫлашҡан. Тегегә 18 йәш тулғас, армияға киткән, ә әсәйем үҙенең ауырлы булыуын белгән. Был хәлде белеп ҡалған өләсәйем, оятҡа ҡалмаҫ өсөн, ҡыҙын тиҙ генә икенсе егеткә биреү сараһын күргән. Уның теге армияға оҙатҡан егетен элек тә оҡшатмаған, сөнки ул атайһыҙ үҫкән, ауыр хәлдә йәшәгән ғаиләнән булған.
Етеме, һигеҙме айҙан мин тыуғанмын. Сабый алданыраҡ тыуҙы тигәндәр барыһына ла. Әммә беҙ ҡапсыҡта ятмағандыр инде, атайыма ла был хәл ишетелгән. Өҫтәүенә, теге армиянан ҡайтҡан егет тә, һуңынан килеп, ҡаңғырып йөрөгән, ахыры.
Бына шулай минең тарих. Әсәйем бахыр, атайым алдында үҙен ғәйепле тойоп, мине яҡлай, артыҡ иркәләй алмағандыр, моғайын.
Хәҙер инде мин – донъя күргән ҡатын. Аллаға шөкөр, балаларым үҫте, һәр береһе үҙ тормошо менән йәшәй. Әммә шулай ҙа күңелдең иң төбөндә атай-әсәйгә үпкәме, нимәлер бар... Ниңә мин, бер гонаһһыҙ сабый, ғүмер буйы кемдәрҙер яһаған хаталар өсөн хаҡ түләргә тейеш?
Психологтар “Үпкәне кисерергә кәрәк, йөрәкте бушатырға кәрәк”, – тип өйрәтә. Атайымды ла, әсәйемде лә ғәфү итергә кәрәк. Кисереү — азат булыу тигән һүҙ. Ләкин мин кисерә алмайым. Был хистәр мәсьәләһе түгел, был — ғәҙеллек.
Кисә генә ихатала утын ярған атайыма ҡарап торҙом. Ул ҡарт инде, һуңғы йылдарҙа айырыуса бирешә башланы. Шул ваҡыт башымда 10 йәшлек ҡыҙға, йәғни үҙемә бәйле картина терелде: мин өшөп-туңып соланда торам. Ә эстә, йылыла, һеңлеләрем шырҡ-шырҡ көлөшөп телевизор ҡарай. Унда “Спокойной ночи, малыши!” бара. Ә мин һыуыҡ соланда атайҙың язаһын алам... Ошо һалҡынлыҡты һаман да йөрәгемдә тоям кеүек...
Мин уларҙы ташламаясаҡмын. Был – бурысым. Уларға мөмкин булғанса ярҙам итәм, сөнки мин таш түгел. Тик уларҙы бер ҡасан да «әсәйем» һәм «атайым» тип яратып, өҙөлөп әйтә алмам. Был һүҙҙәр – тоҙ һибелгән асыҡ яра кеүек...
Фото яһалма зиһен ярҙамында эшләнде.