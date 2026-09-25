Иван Аксаков хеҙмәттәре буйынса фекер алыштылар

Башҡортостанда күренекле рус яҙыусыһы Сергей Аксаковтың тыуыуына 235 йыл тулыуға арналған XXXVI Халыҡ-ара Аксаков байрамы башланды. Тәүге көндә фәнни дискуссиялар, әҙәби осрашыуҙар, музей саралары ойошторолдо, кисенә Башҡорт дәүләт академия опера һәм балет театрында тантаналы кисәгә йыйылдылар.
Аксаков байрамының мөһим бер сараһы Башҡортостан Республикаһы Башлығы ҡарамағындағы Дәүләт хеҙмәте һәм идара академияһында (БАГСУ) булды. Бында күренекле яҙыусының улына арналған түңәрәк өҫтәл уҙҙы. Ул “Иван Аксаков һәм Рәсәйҙең Евразия бурыстары: XIX быуат славянсылығынан “Рәсәй – дәүләт-цивилизация” концепцияһына тиклем. Евразия фекеренең башҡорт сығанаҡтары” тип аталды.
Һөйләшеүҙе Башҡортостан Республикаһы Башлығы академияһы ректоры вазифаһын башҡарыусы Азат Бадранов алып барҙы.
– Беҙ бөгөнгөбөҙгә һәм киләсәгебеҙгә туранан-тура ҡағылышы булған тема буйынса фекер алышырға йыйылдыҡ. Иван Аксаковтың хеҙмәттәре Рәсәйҙең XIX быуаттағы сәйәси хәленә, славян мәсьәләһенә, бөгөн беҙ рус донъяһы тип атаған төшөнсәгә, дөйөм алғанда, Рәсәй дәүләтенең тарихи һәм цивилизация яғынан миссияһын яҡтыртыуға арналған, – тип билдәләне ул.
Түңәрәк өҫтәлдә Иван Аксаковтың идеялар мираҫы һәм уның ролен хәҙерге геосәйәси ваҡиғалар солғанышында ҡарау, славянсылыҡ һәм евразиясылыҡ традицияларының үҫеше, Рәсәйҙе дәүләт кенә түгел, ә үҙенә башҡа бер цивилизация итеп ҡабул итеү буйынса фекер алыштылар. Өфө, Мәскәү, Санкт-Петербург, Түбәнге Новгород ҡалаларынан, Болгария, Беларусь, Афғанстан, Сербиянан килгән гуманитар фәндәр өлкәһе вәкилдәре, тарихсылар, философтар, мәҙәниәтте өйрәнеүселәр, яҙыусылар евразиясылыҡ ҡараштарында Башҡортостан сығанаҡтары һәм Рәсәй халҡының үҙаңы формалашыуҙа уларҙың роле темаһына ла ҙур иғтибар бүлде.
Түңәрәк өҫтәлдә ҡатнашыусыларҙың сығыштарын артабан тезистар йыйынтығы итеп сығарыу ҡарала.
Рәүилә ҒАТАУЛЛИНА.
Фотолар: БАГСУ-ҙың матбуғат хеҙмәте.