Рәсәй Президентының республикалағы ҡабул итеү бүлмәһе граждандарҙы ҡабул итә

Рәсәй Президентының Башҡортостан Республикаһындағы ҡабул итеү бүлмәһе граждандарҙы ҡабул итеүҙе ойоштороу тураһында хәбәр итә
Республика халҡы Президенттың Өфөләге ҡабул итеү бүлмәһендә федераль башҡарма власть органдарының территориаль органдары етәкселәренә туранан-тура мөрәжәғәт итә ала. Граждандарҙы шәхси ҡабул итеү Өфө ҡалаһы, Цюрупа урамы, 100-сө йорт адресы буйынса уҙғарыла (“Үҙәк баҙар” йәмәғәт транспорты туҡталышы).
Шәхси ҡабул итеүгә теркәлеү бер сәғәт алдан, паспорт күрһәтелгәндән һуң, башҡарыла. Үҙең менән яҙма мөрәжәғәт булырға тейеш, кәрәк булған осраҡта граждан үҙенең дәлилдәрен раҫлау өсөн документтар һәм материалдар йәки уларҙың күсермәләрен ҡушып бирә.
Ошо көндәрҙә 14 сәғәттән 16 сәғәткә тиклем мөрәжәғәттәрегеҙҙе ҡараясаҡ:
5 октябрь - Рәсәй Федерацияһы Пенсия Һәм социаль страховкалау фондының Башҡортостан буйынса бүлексәһе идаралығы начальнигы Мөхитова Резеда Мөнир ҡыҙы;
6 октябрҙә - Һаулыҡ һаҡлау өлкәһендә күҙәтеү буйынса федераль хеҙмәттең БР буйынса Территориаль органы бүлеге начальнигы Армянинова Наталия Павловна;
13 октябрь - БР дәүләт хеҙмәт инспекцияһы етәксеһе урынбаҫары Ванскова Оксана Вячеславовна;
19 октябрҙә - Федераль суд приставтары хеҙмәтенең БР буйынса Баш идаралығы етәксеһе урынбаҫары Йәнбирҙина Эльвира Ғайса ҡыҙы;
20 октябрҙә - БР Прокуратураһының бүлек начальнигы Йәнғуразова Әлиә Фәнил ҡыҙы;
26 октябрь - Башҡортостанда Бала хоҡуҡтары буйынса вәкил Панчихина Ольга Юрьевна;
27 октябрь - Башҡортостанда Кеше хоҡуҡтары буйынса вәкил Закомалдин Михаил Иванович;
28 октябрҙә – Башҡортостанда Эшҡыуарҙарҙың хоҡуҡтарын яҡлау буйынса вәкил Абрамова Ирина Евгеньевна.
Мәғлүмәт өсөн телефондар: +7(347)229-74-75, +7(8347)229-74-76, +7(347)229-74-58