Тормош асылы – ғәҙеллек һәм итәғәтлелек

Ошо көндәрҙә билдәле уҡытыусы һәм остаз, етәксе һәм дәүләт эшмәкәре, бер һүҙ менән әйткәндә һоҡланғыс кеше Фәүҡәт Ҡыҙрасов 80 йәшлек олпат юбилейын билдәләй. Хөрмәтле шәхес яҡындарынан, туғандарынан, уҡыусыларынан, уның ҡулы аҫтында эшләгән, унан намыҫлы хеҙмәткә өйрәнгән хеҙмәттәштәренән ихлас ҡотлауҙар ҡабул итә.
Фәүҡәт Хәмиҙулла улын яҡындан белгән кешеләр иң тәүҙә уның холҡондағы итәғәтлелекте, әҙәплелекте айырып билдәләй. “Ғөмүмән, ир-егет ниндәй генә хәл-ваҡиғала ла тыныслыҡ һаҡлай белергә тейеш, тип һанайым. Юҡ-барға ҡаңғырмау, һәр һүҙеңде уйлап һөйләү, эште урын-еренә еткереп башҡарыу – был сифаттар халҡыбыҙҙа элек-электән баһаланған. Һуғыштан һуң тыуған беҙҙең быуын тап шундай тәрбиә нигеҙендә үҫте, сыныҡты”, – ти юбиляр үҙе был турала.
Фәүҡәт Хәмиҙулла улы Ҡыҙрасов Ауырғазы районының бәләкәй генә Сөләймән тигән ауылында тыуып үҫә. Ата-әсәһе – Хәмиҙулла Фәтҡулла улы менән Гөлниса Шәкир ҡыҙы ауылдаштары менән бергә урындағы хужалыҡта намыҫлы эшләй. Бер урамдан ғына торған Сөләймән ауылы халҡы бер ғаилә кеүек татыу, матур йәшәй.
Ошо бәләкәй генә ауылдан бихисап юғары белемле белгестәрҙең – табиптар, агрономдар, уҡытыусылар, инженерҙарҙың үҫеп сығыуы – иң тәү сиратта ябай ауыл мәктәбендә эшләгән уҡытыусыларҙың хеҙмәт емеше ул. Фәүҡәт Хәмиҙулла улы ла остаздарын оло ихтирам, яҡты хәтирәләр аша иҫкә ала.
– Мәктәбебеҙҙә үҙ һөнәренең ысын оҫталары эшләне. Бала саҡтан уҡырға яраттым, айырыуса теүәл фәндәр – физика һәм математика оҡшай ине. Ул йылдарҙа Мәскәү дәүләт университетына уҡырға инеү, артабан шунда уҡ физик электроника кафедраһында диссертация яҡлау – ул замандар өсөн еңел эш түгел ине, – тип хәтерләй уҡыу осорон хөрмәтле уҙаман.
Тап ошо йылдарҙа ул тормошта нимәгәлер өлгәшер өсөн ныҡышмалы эшләргә, ауырлыҡтарға ҡарамайынса маҡсатыңа табан барырға кәрәклеген ныҡлы аңлай. Фәүҡәт Хәмиҙулла улына Мәскәүҙә ҡалырға тәҡдим итәләр, әммә ул тыуған яҡҡа ҡайтыуҙы һайлай. Башта бер нисә йыл Башҡорт дәүләт университетында эшләп алғас, Башҡорт дәүләт педагогия университетына күсә. Бында ул 15 йыл иң ҙурҙарҙан һаналған физика-математика факультетын етәкләй. Тап ошо осорҙа Фәүҡәт Хәмиҙулла улының етәкселек, ойоштороу сифаттары тулыһынса асылы ла инде. Үҙе етәкләгән факультетты бар йәһәттән алдынғы итеү, өлгәш һәм тәртипте тейешле кимәлдә тотоу өсөн ваҡытын да, көсөн дә йәлләмәй, үҙе лә һәр ваҡыт студенттар араһында булырға, уларҙың башланғыстарын һүҙ менән дә, эш менән дә хупларға тырыша.
– Һуңыраҡ, дәүләт хеҙмәтенә күскәс, эш буйынса республикабыҙҙың төрлө ҡалаларында һәм райондарында булғанда, һәр ерҙә тиерлек уҡыусыларымды осрата торғайным. Улар араһынан уңышлы етәкселәр, төрлө өлкәләрҙә танылған лайыҡлы белгестәр үҫеп сыҡты. Физматта уҡыған йылдарын ысын тормош мәктәбе булараҡ рәхмәт хисе менән иҫкә алыуҙарын үҙемдең дә хеҙмәтемә оло баһа тип ҡабул итә инем, – ти Фәүҡәт Хәмиҙулла улы.
Фәүҡәт Ҡыҙрасов Башҡортостан мәғарифты үҫтереү институты ректоры вазифаһында ла арымай-талмай, ең һыҙғанып эшләй. Ярайһы уҡ ҡатмарлы хәлдәге институтты бар йәһәттән яңыртыу буйынса ҡыҫҡа ваҡыт эсендә ғәйәт ҙур эштәр башҡарыла. Уҡыу корпустары һәм ятаҡ биналары яңырыу кисерә, яңы кафедралар ойошторола, эшмәкәрлек йүнәлештәре киңәйә. Әлбиттә, быларҙың барыһын да тормошҡа ашырыуҙа етәксе үҙе туплаған берҙәм командаға таяна. Ошо осорҙа белем биреүҙе мәғлүмәтләштереү, һәләтле балалар менән эшләү үҙәктәре булдырыла. Педагогтарға дистанциялы алымда методик ярҙам, башҡорт теле уҡытыусыларын, шул иҫәптән республиканан ситтә лә, ҡайтанан әҙерләү эше башлана. Кафедраларға көслө һәм абруйлы белгестәр саҡырыла. Был яңылыҡтарҙың һөҙөмтәһе квалификацияны күтәреү курстары тыңлаусылары һанында ла асыҡ күренә – уларҙың йыллыҡ һаны 15 меңдән ашып китә.
Институтты белем усаҡтарына, тәү сиратта, ауыл мәктәптәренә яҡынайтыу өсөн алты филиал асыла. Тиҫтәләгән ғилми-ғәмәли конференциялар һәм семинарҙар үткәрелә. Республика мәғарифты үҫтереү программалары әҙерләнә. Алдынғы мәктәптәр базаһында тәжрибә-эксперименталь майҙансыҡтар селтәре булдырыла. Оҙайлы тәнәфестән Һуң Башҡортостан уҡытыусыларының IX съезы уҙғарыла. Курстар тыңлаусылары хаҡында хәстәрлек күреп, уҡыу аудиториялары ремонтлана, уңайлы йыһаздар һатып алына, ятаҡта, ашханала тәртип урынлаштырыла. Дөйөмләштереп әйткәндә, Башҡортостан мәғарифты үҫтереү институты уҡытыусылар өсөн ысын терәккә әйләнә, илдә мәғарифты үҫтереүҙең алдынғы төбәк үҙәктәре иҫәбенә инә.
Фәүҡәт Хәмиҙулла улының фиҙаҡәр һәм намыҫлы хеҙмәтен, алдына ҙур маҡсаттар ҡуйып, шуларға өлгәшеп эшләй белгән етәксе булыуын юғарыла ла шәйләмәй ҡалмайҙар. 2000 йылда ул дәүләт хеҙмәтенә саҡырыу ала. Башта республика Президенты Хакимиәте етәксеһе урынбаҫары, һуңынан Дәүләт Секретары, 2006 йылдан Башҡортостан Республикаһы Президентының Дәүләт советнигы булып эшләй.
Бер кемгә лә сер түгел, республика етәксеһе командаһында эшләү – бик яуаплы хеҙмәт. Унда ысын профессионалдар, тәжрибәле, эште аҙағына тиклем еткерә белгән кешеләр эшләй. Бында уға хеҙмәт бурысы буйынса үҙе кураторлыҡ иткән йүнәлештәр буйынса эште яйға һалырға тура килә. Атап әйткәндә, уның туранан-тура ҡатнашлығы менән Президенттың Дәүләт Йыйылышына йыллыҡ Мөрәжәғәтнамәһе, Президент Советы эшмәкәрлеге яңы кимәлгә күтәрелә. Киң мәғлүмәт саралары, айырыуса ҙур программалар һәм проекттарҙы мәғлүмәт менән тәьмин итеү йәһәтенән үҙ-ара аныҡ хеҙмәттәшлек барлыҡҡа килә.
– Башҡортостандың Рәсәй дәүләтенә ҡушылыуының 450 йыллығы, Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы, илдең башҡа төбәктәрендә һәм унан ситтә Башҡортостан көндәре, Салауат Юлаев көндәре, Аксаков байрамы һәм башҡа бик күп сараларҙы үткәреү буйынса ҙур күләмле эш айырыуса иҫтә ҡалды, – тип хәтергә ала ул осорҙо юбиляр.
Фәүҡәт Хәмиҙулла улы – Башҡортостан Республикаһының 1-се класлы ғәмәлдәге дәүләт советнигы, БР-ҙың атҡаҙанған уҡытыусыһы, 100-ҙән ашыу фәнни, уҡытыу-методик мәҡәләләр һәм баҫмалар авторы. Уның тынғыһыҙ, намыҫлы хеҙмәте дәүләт наградалары менән дә билдәләнгән. Ул бөгөн дә республиканың иҡтисад, фән, мәғариф, мәҙәниәт, спорт өлкәһендәге ҡаҙаныштарын, һуңғы йылдарҙағы ҙур уңыштарҙы иғтибар менән күҙәтеп бара.
– Беҙ Радий Фәрит улы менән 2000 йылдарҙа республика Президенты командаһында бергә эшләнек, бик күп мөһим проекттарҙы тормошҡа ашырҙыҡ. Ул саҡта уҡ уның сәйәси эшмәкәр булараҡ масштабы, юғары ойоштороу сифаттары, командала эшләү һәм һөҙөмтәгә өлгәшеү оҫталығы асыҡ күренә ине. Шуға күрә ил Президентының бындай ҡатмарлы ваҡытта республикабыҙ етәкселеген тап Радий Фәрит улына ышанып тапшырыуҙы мөһим ҡарар тип иҫәпләйем. Уның заманыбыҙҙың ҡатмарлы саҡырыуҙарына лайыҡлы яуап биреүен, пандемия менән көрәш, республиканы махсус хәрби операция бурыстарын хәл итеүгә мобилизациялау, яугирҙәребеҙгә һәм уларҙың ғаиләләренә ярҙам ойоштороу буйынса эштәрен бик юғары баһалайым. Шул уҡ ваҡытта иҡтисадты һәм социаль өлкәне нығытыуҙы, күперҙәр һәм юлдар төҙөүҙе, парктарҙы һәм скверҙарҙы яңыртыуҙы, төҙөкләндереү эштәрен дауам итергә кәрәк. “Көнсығыш сығыу юлы”, вуз-ара кампус, Көрәш һарайы кеүек яңы төҙөлөштәргә, сафҡа индерелгән торлаҡ кварталдарына, сәнәғәт һәм социаль объекттарға, нефтселәребеҙҙең, машина эшләүселәрҙең, игенселәрҙең уңыштарына ҡыуанам. Һуңғы йылдарҙа Өфөнөң нисек үҙгәреүен, уның ысын мәғәнәһендә баш ҡалаға әйләнеүен күрәм. Рәсәй Геройы генерал Миңлеғәле Шайморатов һәйкәле ҡуйылған Совет майҙаны ғына ниндәй матур, иҫтәлекле урынға әйләнде! Ҡалаларыбыҙ һәм ауылдарыбыҙҙың үҙгәреүенә шатмын, – ти хөрмәтле шәхес, республикабыҙҙың бөгөнгөһөнә байҡау яһап.
Бөгөн Фәүҡәт Хәмиҙулла улы яҡындарының күңел йылыһын тойоп, балаларының уңыштарына һөйөнөп ғүмер итә. Улы ла, ҡыҙы ла – фән кандидаттары. Юлай Фәүҡәт улы – юрист-иҡтисадсы, әүҙем йәмәғәтсе, күптән түгел Рәсәй Дәүләт Думаһына депутат итеп һайланды. Ҡыҙы Нурия – табип-психотерапевт. Уларҙың матур ғаиләләре бар.
– Бөгөн төп вазифам һәм наградам – бәхетле ҡартатай! Эш күп, шуға күрә һәр ваҡыт көр кәйефле булырға, рух ныҡлығын һаҡларға, ауырымаҫҡа тырышам. Ауырыһам да, тик “Салауат Юлаев” өсөн генә! – ти ул шаяртыу ҡатыш.
Беҙ ҙә уға ныҡлы һаулыҡ, бөгөнгө рух күтәренкелеген юғалтмай, күңел тыныслығында, яҡындарының йөрәк йылыһын, ихлас һөйөүен тойоп, бәхетле, бәрәкәкәтле ғүмер кисереүен теләйбеҙ.
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ».