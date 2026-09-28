Республика көнөндә мөһим саралар үтә

Киләһе аҙнала, 11 октябрҙә, Башҡортостан Республика көнөн билдәләйәсәк. Йола буйынса, Башҡортостан үҙенең төп байрамын киң билдәләй, мөһим объекттар аса. Быйыл да был дауам итәсәк. Бөгөн Хөкүмәттең аҙналыҡ кәңәшмәһендә республика Башлығы Радий Хәбиров бер нисә ҡыҙыҡлы ваҡиға хаҡында хәбәр итте.
– Алда мөһим байрам тора, уны лайыҡлы итеп үткәрергә тейешбеҙ. 9 октябрҙә Ленин исемендәге паркты асырбыҙ тип ышанам.Асылда, был парктың яңынан тыуыуы, ул бөтөнләй икенсе буласаҡ. Тантанала Һаҡлыҡ банкы президенты Герман Греф ҡатнашыр тип көтөлә.Банктың финанс һәм интеллектуаль ярҙамы бөтә хыялдарҙы тормошҡа ашырырға мөмкинлек бирҙе, – тип билдәләне Радий Хәбиров.
Шулай уҡ был көндө республика өсөн мөһим һәйкәл асылыуы көтөлә.
– Ниһайәт, партия өлкә комитетының беренсе секретары Миҙхәт Шакировҡа һәйкәл төҙөү буйынса эштәрҙе тамамлайбыҙ. Шулай уҡ 9 октябрҙә уны асырға тәҡдим итәм. Сквер әҙер ҙә, ошо көндәрҙә һәйкәлде ҡуйырға, яҡтыртырға һәм башҡа ваҡ эштәр генә ҡалған. Был – республикабыҙҙың талантлы һәм көслө етәксеһенә рәхмәт белдереү, – тине ул.
Башҡортостан Башлығы белдереүенсә, Өфө ҡалаһы ла байрамға яңы объекттар әҙерләй. Мэр вазифаһын башҡарыусы Рөстәм Шәрипов быны раҫланы һәм уларҙы асыуға саҡырҙы.
Радий Хәбиров территориаль органдар һәм бөтә власть структуралары етәкселәрен, муниципалитет башлыҡтарын Республика көнөн байрам итеүҙе ойоштороуҙа ҡатнашырға саҡырҙы.
Фото: Башҡортостан Башлығы сайты.