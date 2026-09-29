Башҡортостан
+13 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
29 Сентября , 13:30

Нисек йорт чатына ҡушылырға?

Был уңайлылыҡ өсөн булдырылған

Добавить в предпочтительные источники Google
Нисек йорт чатына ҡушылырға?Нисек йорт чатына ҡушылырға?
Нисек йорт чатына ҡушылырға?

1 сентябрҙән МАКС милли мессенджерындағы йорт чаттары идара итеүсе ойошмалар, торлаҡ милекселәре ширҡәте, торлаҡ-төҙөлөш кооперативтары өсөн мотлаҡ сара булып тора.

Ни өсөн был мөһим? “Дәүләт хеҙмәттәре Йорт” тигән чат-бот аша килгән мөрәжәғәттәр, әйткәндәй улар йорт чатында администратор булып тора, йәки мобиль ҡушымта аша килгән һорауҙар Торлаҡ –коммуналь хужалығы дәүләт мәғлүмәт системаһында теркәлә һәм автоматик рәүештә ойошма идаралығының шәхси кабинетына эләгә. Йорт чаты булмаған  йәки идарасы ойошма тарафынан  тейешле мәғлүмәт урынлаштырылмаған өсөн  300 мең һумға тиклем штраф һалыныуы мөмкин.

Унда нисек ҡушылырға? Әгәр һеҙҙең йортта МАКС чаты бар икән, “Дәүләт хеҙмәттәре Йорт” рәсми чат-ботын ҡулланыусылар  йәки йорт чатында ҡатнашыусылар араһында эҙләп табығыҙ һәм профилдә зәңгәр билдәне (галочка) тикшерегеҙ.

Әгәр һеҙ чатта булмаһағыҙ, “Дәүләт хеҙмәттәре Йорт” ҡушымтаһын ҡуйығыҙ. Дәүләт хеҙмәттәре иҫәп яҙмаһы аша авторизация эшләгеҙ. Һеҙҙең шәхси кабинеттың төп экранында “Йорт чаты” тигән бүлекте табығыҙ. Унда керһәгеҙ, МАКС платформаһында рәсми йорт чатына эләгерһегеҙ.

(Башҡортостандың Торлаҡ-коммуналь хужалығы министрлығы мәғлүмәттәре буйынса әҙерләнде.)

Автор фотоһы.

 

 

Автор:Резеда Шәнгәрәева
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика