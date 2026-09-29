Нисек йорт чатына ҡушылырға?

1 сентябрҙән МАКС милли мессенджерындағы йорт чаттары идара итеүсе ойошмалар, торлаҡ милекселәре ширҡәте, торлаҡ-төҙөлөш кооперативтары өсөн мотлаҡ сара булып тора.
Ни өсөн был мөһим? “Дәүләт хеҙмәттәре Йорт” тигән чат-бот аша килгән мөрәжәғәттәр, әйткәндәй улар йорт чатында администратор булып тора, йәки мобиль ҡушымта аша килгән һорауҙар Торлаҡ –коммуналь хужалығы дәүләт мәғлүмәт системаһында теркәлә һәм автоматик рәүештә ойошма идаралығының шәхси кабинетына эләгә. Йорт чаты булмаған йәки идарасы ойошма тарафынан тейешле мәғлүмәт урынлаштырылмаған өсөн 300 мең һумға тиклем штраф һалыныуы мөмкин.
Унда нисек ҡушылырға? Әгәр һеҙҙең йортта МАКС чаты бар икән, “Дәүләт хеҙмәттәре Йорт” рәсми чат-ботын ҡулланыусылар йәки йорт чатында ҡатнашыусылар араһында эҙләп табығыҙ һәм профилдә зәңгәр билдәне (галочка) тикшерегеҙ.
Әгәр һеҙ чатта булмаһағыҙ, “Дәүләт хеҙмәттәре Йорт” ҡушымтаһын ҡуйығыҙ. Дәүләт хеҙмәттәре иҫәп яҙмаһы аша авторизация эшләгеҙ. Һеҙҙең шәхси кабинеттың төп экранында “Йорт чаты” тигән бүлекте табығыҙ. Унда керһәгеҙ, МАКС платформаһында рәсми йорт чатына эләгерһегеҙ.
(Башҡортостандың Торлаҡ-коммуналь хужалығы министрлығы мәғлүмәттәре буйынса әҙерләнде.)
Автор фотоһы.