Башҡортостан
+20 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
29 Сентября , 13:20

Ҡулға алынғандар

Хәрби комиссариат шартлатылған

Башҡортостанда оператив штаб тарафынан Рәсәй Оборона министрлығының бер учреждениеһына һөжүм иткән ҡораллы төркөмдө юҡ итеү буйынса учение үткән.
2026 йылдың 26 сентябрендә хоҡуҡ һаҡлау органдарына билдәһеҙ кешеләрҙең Башҡортостан хәрби комиссариатын шартлатыуы тураһында хәбәр килгән, улар пилотһыҙ осоусы аппаратты ҡулланған.

Насар уйлыларҙы ҡулға алған саҡта ҡаршылыҡ күрһәткәндәр һәм комиссариаттың бер мөйөшөнә йәшеренгәндәр. Граждандарға хәүеф янағас, Өфөлә контртеррористик операция иғлан ителгән. Һөҙөмтәлә тегеләр тотолған.
Ҡыуанысҡа күрә, был, әлбиттә, учение ғына. Ул тормошта шундай хәл була ҡалһа, уны тиҙ арала бөтөрөү өсөн эшләнә.
БР буйынса РФ УФСБ хеҙмәтенең ышаныс телефоны: 8(347) 273-73-72.
Фото: БР буйынса РФ УФСБ хеҙмәте.

Ҡулға алынғандар
Ҡулға алынғандар
Ҡулға алынғандар
Автор:Илдар Акьюлов
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика