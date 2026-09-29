Ҡулға алынғандар

Башҡортостанда оператив штаб тарафынан Рәсәй Оборона министрлығының бер учреждениеһына һөжүм иткән ҡораллы төркөмдө юҡ итеү буйынса учение үткән.
2026 йылдың 26 сентябрендә хоҡуҡ һаҡлау органдарына билдәһеҙ кешеләрҙең Башҡортостан хәрби комиссариатын шартлатыуы тураһында хәбәр килгән, улар пилотһыҙ осоусы аппаратты ҡулланған.
Насар уйлыларҙы ҡулға алған саҡта ҡаршылыҡ күрһәткәндәр һәм комиссариаттың бер мөйөшөнә йәшеренгәндәр. Граждандарға хәүеф янағас, Өфөлә контртеррористик операция иғлан ителгән. Һөҙөмтәлә тегеләр тотолған.
Ҡыуанысҡа күрә, был, әлбиттә, учение ғына. Ул тормошта шундай хәл була ҡалһа, уны тиҙ арала бөтөрөү өсөн эшләнә.
БР буйынса РФ УФСБ хеҙмәтенең ышаныс телефоны: 8(347) 273-73-72.
Фото: БР буйынса РФ УФСБ хеҙмәте.