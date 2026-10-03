Башҡортостан
+2 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
3 Октября , 10:00

Анатолий Кашпировский вафат булған

Хәтерегеҙҙә булһа, ул миллионлаған тамашасыларҙы телевизор алдына йыйҙы, төрлө ҡалаларҙа үткән сеанстарҙа һәр саҡ аншлаг булды.

Добавить в предпочтительные источники Google
Анатолий Кашпировский вафат булғанАнатолий Кашпировский вафат булған
Анатолий Кашпировский вафат булған
87 йәшендә экстрасенс Анатолий Кашпировский вафат булған. Хәтерләһәгеҙ, үткән быуаттың 80-90-сы йылдарында уның популярлығы иҫ киткес ҙур булды.
Ул миллионлаған тамашасыларҙы телевизор алдына йыйҙы, төрлө ҡалаларҙа үткән сеанстарҙа һәр саҡ аншлаг булды. Ауылдарҙа халыҡ уның сеансын көтөп алыр, телевизор алдына өс литрлыҡ банкалар менән һыу, ҡаплы тоҙ ҡуйыр ине.
 
Күрәһең, кешене ышандырырлыҡ көскә эйә булған. Сеансынан һуң йүнәлеп китеүселәр ҙә, ышанмаусылар ҙа күп булды. Нисек кенә булмаһын, тотош ил халҡын ышандырырлыҡ көс тапҡан экстрасенсты һәр кем үҙенсә ҡабул иткәндер.
 
Әйткәндәй, Кашпировскийҙың сеансын ҡараусылар бармы әле? Комментарийҙарға яҙып үтһәгеҙ ине.
 
Автор:Карима Усманова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика