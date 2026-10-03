Башҡортостан
+3 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
3 Октября , 05:15

Туң итте нисек тиҙ генә иретергә?

Был ысул бер нисә сәғәт ваҡытығыҙҙы экономиялай!

Добавить в предпочтительные источники Google
Туң итте нисек тиҙ генә иретергә?Туң итте нисек тиҙ генә иретергә?
Туң итте нисек тиҙ генә иретергә?

Заманы шулаймы икән: ваҡыт етмәй! Бөтә нәмәне тиҙ башҡарырға кәрәк. Хужабикәләр өсөн был ашарға әҙерләүгә лә ҡағыла. Ҡайһы берҙә эштән ҡайтып тиҙ генә ризыҡ әҙерләргә кәрәк, ә туңдырғыста ятҡан ит туп-туң. Уны тиҙ генә иретеү ысулы бар икән! Эйе, микроволновкаға ҡуйып алырға була, тик, беренсенән, ул бөтәһендә лә юҡ, икенсенән, күптәргә иретеү сифаты оҡшап етмәй.

Шулай итеп, туң итте тәбиғи шарттарҙа ла тиҙ генә иретеп була. Бының өсөн һеҙгә тоҙ һәм һалҡын һыу кәрәк буласаҡ. Бер яҡтан ҡайнар һыу эште тиҙләтер кеүек, ләкин был дөрөҫ булмаған фекер: эҫе һыу эште боҙасаҡ ҡына.

Тәрән табаҡ алабыҙ ҙа унда һалҡын һыу һалабыҙ. Уға 3-4 аш ҡалағы тоҙ һалабыҙ һәм яҡшылап болғатабыҙ. Ошо ябай ысул боҙҙо тиҙерәк иретә икән. Итте тоҙло һыуға 20-60 минутҡа һалығыҙ, ошо ваҡыт етәсәк. Әгәр былай итмәһәгеҙ, ит бер нисә сәғәт буйы иреп, ҡәҙерле ваҡытығыҙҙы аласаҡ.

Автор фотоһы.

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика