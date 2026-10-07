Дүрт кешенең үлемендә улы ғәйепле, ә әсәне хөкөм итәсәктәр

Башҡортостанда улына автомобилде йөрөтөргә рөхсәт иткән ҡатынды хөкөм итәләр. 16 йәшлек үҫмер үлемесле юл-транспорт ваҡиғаһына сәбәпсе була, унда дүрт кеше һәләк була.
БР прокуратураһынан хәбәр итеүҙәренсә, авария апрелдә Бәләбәй районында булған. Тикшереү фаразы буйынса, ҡатын водитель танытмаһы булмаған улына Daewoo Nexia автомобилен йөрөтөргә рөхсәт итә.
15 апрелдә төндә үҫмер иҫерек килеш рулгә ултыра һәм дүрт танышын машинала йөрөп килергә саҡыра. Улар оло юлға сығып китә. Бәләбәй - Приют автомобиль юлында машина канауға оса һәм әйләнеп барып төшә. Пассажирҙар - 27 йәшлек ир-егет һәм 25, 26, 28 йәшлек өс ҡыҙ ауыр йәрәхәттәр ала һәм урында уҡ вафат була. Үҫмер водитель иҫән ҡала, уның һаулығына уртаса ауырлыҡта зыян килә.
Үҫмерҙең 45 йәшлек әсәһен РФ Енәйәт кодексының "бәлиғ булмаған кешене уның ғүмере өсөн хәүефле законһыҙ ғәмәлдәрҙе башҡарыуға йәлеп итеү" статьяһы буйынса ғәйепләйҙәр. Әсә үҙ ғәйебен танымай. Енәйәт эше судҡа ебәрелгән.
Шулай уҡ судта бәлиғ булмаған водителгә ҡарата ла енәйәт эше ҡарала. Уны иҫерек хәлдә һәм транспорт саралары менән идара итеү хоҡуғына эйә булмаған килеш юл хәрәкәте ҡағиҙәләрен боҙоу, һаҡһыҙлыҡ арҡаһында ике һәм унан күберәк кешенең үлеменә килтереүҙә ғәйепләйҙәр.
Фото: яһалма зиһен ярҙамында яһалды.