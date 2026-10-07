Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
7 Октября , 09:30

Дүрт кешенең үлемендә улы ғәйепле, ә әсәне хөкөм итәсәктәр

Апрель айында Бәләбәй районында 25, 26, 28 йәшлек ҡыҙҙар һәм 27 йәшлек егет һәләк була. Хәҙер ғәйепле кешенең әсәһе суд алдына баҫасаҡ.

Добавить в предпочтительные источники Google
Дүрт кешенең үлемендә улы ғәйепле, ә әсәне хөкөм итәсәктәрДүрт кешенең үлемендә улы ғәйепле, ә әсәне хөкөм итәсәктәр
Дүрт кешенең үлемендә улы ғәйепле, ә әсәне хөкөм итәсәктәр

Башҡортостанда улына автомобилде йөрөтөргә рөхсәт иткән ҡатынды хөкөм итәләр. 16 йәшлек  үҫмер үлемесле юл-транспорт ваҡиғаһына сәбәпсе була, унда дүрт кеше һәләк була.

БР прокуратураһынан хәбәр итеүҙәренсә, авария апрелдә Бәләбәй районында булған. Тикшереү фаразы буйынса, ҡатын водитель танытмаһы булмаған улына Daewoo Nexia автомобилен йөрөтөргә рөхсәт итә.

15 апрелдә төндә үҫмер иҫерек килеш рулгә ултыра һәм дүрт танышын машинала йөрөп килергә саҡыра. Улар оло юлға сығып китә. Бәләбәй - Приют автомобиль юлында машина канауға оса һәм әйләнеп барып төшә. Пассажирҙар - 27 йәшлек ир-егет һәм 25, 26, 28 йәшлек өс ҡыҙ ауыр йәрәхәттәр ала һәм урында уҡ вафат була. Үҫмер водитель иҫән ҡала, уның һаулығына уртаса ауырлыҡта зыян килә.

Үҫмерҙең 45 йәшлек әсәһен РФ Енәйәт кодексының "бәлиғ булмаған кешене уның ғүмере өсөн хәүефле законһыҙ ғәмәлдәрҙе башҡарыуға йәлеп итеү" статьяһы буйынса ғәйепләйҙәр. Әсә үҙ ғәйебен танымай. Енәйәт эше судҡа ебәрелгән.

Шулай уҡ судта бәлиғ булмаған водителгә ҡарата ла енәйәт эше ҡарала. Уны иҫерек хәлдә һәм транспорт саралары менән идара итеү хоҡуғына эйә булмаған килеш юл хәрәкәте ҡағиҙәләрен боҙоу, һаҡһыҙлыҡ арҡаһында ике һәм унан күберәк кешенең үлеменә килтереүҙә ғәйепләйҙәр.

 

Фото: яһалма зиһен ярҙамында яһалды.

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика