Искраны урлағандар

Атайҙың элек бысҡыһы бар ине, әле бармы икән белмәйем. Исеме уның “Дружба”лыр инде, ниңәлер "дорожба" тип хәтерҙә ҡалған. Ҙур, һары ғына. Техника ней ваҡыты-ваҡыты менән ватыла, атай уны йүнәлтеп ала.
Төшкө аш ваҡытында шул бысҡы тураһында һөйләп ултыра, уйсан йөҙ менән: “Искра юҡ”, – тей. Мин уны-быны уйламай әйт тә һал: “Урлағандарҙыр, складығыҙҙы бикләмәй йөрөгәс!”.
Атай ҙа шунда уҡ етди йөҙ менән: "Их, ҡәһәр һуҡҡыры, моғайын, урлағандарҙыр, мөйөштә генә биҙрәләп ултыра ине", – тей.
Бер аҙ тынлыҡтан һуң, бөтәһе лә күмәкләшеп көлөп ебәрҙе. Олатай мәрхүм дә бар ине ул ваҡытта. Ниңәлер “искра”ны берәй ҡорал, йә техникаға кәрәкле шыйыҡса тип уйлағанмындыр инде. Әлбиттә, көлөшөп бөткәс, уның нимә икәнен һәм осҡон булмаһа, бысҡы тоҡанып китә алмауын матурлап аңлаттылар. Үҙем дә йылмайып ҡуйҙым аҙаҡ. Мин бик шат инем, сөнки ниндәйҙер яңы нәмә белдем һәм унан бигерәк, атайҙың да кәйефе күтәрелде, олатай ҙа арҡамдан тупылдатып һөйөп алды.
Шулай күңелле үткән төшкө аштарҙың береһе ине был.
Һағынамдыр, күрәһең. Уйламағанда онотолоп бөткән хәтирәләр иҫкә төшә...
(Яҙма интернет селтәренән алынды. Авторы билдәһеҙ).
Фото "Гига-чат" нейроселтәрендә эшләнде.