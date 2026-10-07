Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
7 Октября , 11:20

Тәндәге аҡ таптар нимә ул?

Сирҙең башланыуына бер аҙым...

Добавить в предпочтительные источники Google

Витилиго – тире ауырыуы, тәндең айырым өлөштәрендә аҡ таптарҙың күренеүе ошо сирҙең башланыуына бер аҙым.
Алдан уҡ иҫкәртәбеҙ, ул йоғошло ауырыуҙар исемлегендә түгел. Бөгөнгә врачтар уның алдынды көсһөҙ, аҡ халатлылар тик уның барлыҡҡа килеүен генә яҡынса әйтә ала. Мәҫәлән, имун системаһы үҙенең меланциттарына хата рәүешендә һөжүм башлау менән тәндә нөктә генә булып аҡ таптар күренә башлай. Бынан тыш генға бәйләйҙәр йәки туғандарыңдың береһендә булһа, ул һиңә лә күсергә мөмкин. Улай ғына ла түгел, ташып түгелгән кислород меланциттарға кире йоғонто яһай. Шул уҡ ваҡытта стресс кисереү, тиренең ҡырҡылыуы, янып-бешеүе һәм өйкәлеүе, көслө ультрафиолет нурҙар алыу, химик матдәләрҙең тәнгә эләгеүе лә был сирҙе барлыҡҡа килтерә, тиҙәр.
Бөтә донъя Һауллыҡ һаҡлау ойошмаһы белдереүенсә, бөгөн Ер йөҙөндә халыҡтың 0,8–2,8 проценты витилиго менән сирләй.
Хөрмәтле дуҫтар, витилигоны дауалап буламы? Бәлки. тәжрибәгеҙ менән уртаҡлашырһығыҙ...
Фото: Илдар Аҡъюлов.

Тәндәге аҡ таптар нимә ул?
Тәндәге аҡ таптар нимә ул?
Тәндәге аҡ таптар нимә ул?
Автор:Илдар Акьюлов
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика