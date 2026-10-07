Тәндәге аҡ таптар нимә ул?

Витилиго – тире ауырыуы, тәндең айырым өлөштәрендә аҡ таптарҙың күренеүе ошо сирҙең башланыуына бер аҙым.
Алдан уҡ иҫкәртәбеҙ, ул йоғошло ауырыуҙар исемлегендә түгел. Бөгөнгә врачтар уның алдынды көсһөҙ, аҡ халатлылар тик уның барлыҡҡа килеүен генә яҡынса әйтә ала. Мәҫәлән, имун системаһы үҙенең меланциттарына хата рәүешендә һөжүм башлау менән тәндә нөктә генә булып аҡ таптар күренә башлай. Бынан тыш генға бәйләйҙәр йәки туғандарыңдың береһендә булһа, ул һиңә лә күсергә мөмкин. Улай ғына ла түгел, ташып түгелгән кислород меланциттарға кире йоғонто яһай. Шул уҡ ваҡытта стресс кисереү, тиренең ҡырҡылыуы, янып-бешеүе һәм өйкәлеүе, көслө ультрафиолет нурҙар алыу, химик матдәләрҙең тәнгә эләгеүе лә был сирҙе барлыҡҡа килтерә, тиҙәр.
Бөтә донъя Һауллыҡ һаҡлау ойошмаһы белдереүенсә, бөгөн Ер йөҙөндә халыҡтың 0,8–2,8 проценты витилиго менән сирләй.
Хөрмәтле дуҫтар, витилигоны дауалап буламы? Бәлки. тәжрибәгеҙ менән уртаҡлашырһығыҙ...
Фото: Илдар Аҡъюлов.