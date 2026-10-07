"Уянып китһәм, янымда ниндәйҙер ҡатын менән өс малай йүгереп йөрөй..."

"Күршеләр" сериалын төшөрөүсе билдәле башҡорт блогеры, тыумышы менән Ейәнсуранан булған Стәрлетамаҡ театры актеры Фәнил Ҡарасурин яңы ғына тыуған көнөн билдәләгән. Уға 32 йәш тулған. Был турала, уға хас булғанса, мәрәкәләп яҙма ҡалдырған.
"Миңә 32 йәш тулған бөгөн. 32!!!
Янымда бер ҡатын менән өс малай йүгереп йөрөй ниндәйҙер...
Мин бит кисә генә атта һыбай томанда быҙау эҙләп йөрөй инем. Шунан ҡараңғы төшкәс кенә ҡайтып етеп, әней-әтейем менән бергә "Солдаты" сериалын ҡарап, йыбанып ҡына дәрес әҙерләп, Гөлфинә һылыуым менән төнгө сәғәт 2-гә тиклем уйнап, әрләнеп ятып киткәйнем. Сөнки бөгөн таң менән мәктәпкә барырға тейеш инем.
Уянып китһәм, һиңә 32, балаларыңды баҡсаға алып бар, шунан театрға эшкә бар, тиҙәрсе..."
Артабан блогер хәйләкәр генә итеп: "Мине саҡ ҡына йыуатыр өсөн МАХ каналыма яҙылһағыҙ була", - тип тә өҫтәгән.
Фәнилде тыуған көнө менән ҡотлайбыҙ! Күңелендә гел шулай йәш, дәртле булып ҡалһын, тамашасыларын ижады менән ҡыуандырып торһон.
Фото: Ф. Ҡарасуриндың шәхси архивынан.