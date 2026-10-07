Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
7 Октября , 13:45

"Уянып китһәм, янымда ниндәйҙер ҡатын менән өс малай йүгереп йөрөй..."

Билдәле башҡорт блогеры шундай шаҡ ҡатмалы хәлгә тарыған... 

Добавить в предпочтительные источники Google
"Уянып китһәм, янымда ниндәйҙер ҡатын менән өс малай йүгереп йөрөй...""Уянып китһәм, янымда ниндәйҙер ҡатын менән өс малай йүгереп йөрөй..."
"Уянып китһәм, янымда ниндәйҙер ҡатын менән өс малай йүгереп йөрөй..."

"Күршеләр" сериалын төшөрөүсе билдәле башҡорт блогеры, тыумышы менән Ейәнсуранан булған Стәрлетамаҡ театры актеры Фәнил Ҡарасурин яңы ғына тыуған көнөн билдәләгән. Уға 32 йәш тулған. Был турала, уға хас булғанса, мәрәкәләп яҙма ҡалдырған.

"Миңә 32 йәш тулған бөгөн. 32!!!

Янымда бер ҡатын менән өс малай йүгереп йөрөй ниндәйҙер...

Мин бит кисә генә атта һыбай томанда быҙау эҙләп йөрөй инем. Шунан ҡараңғы төшкәс кенә ҡайтып етеп, әней-әтейем менән бергә "Солдаты" сериалын ҡарап, йыбанып ҡына дәрес әҙерләп, Гөлфинә һылыуым менән төнгө сәғәт 2-гә тиклем уйнап, әрләнеп ятып киткәйнем. Сөнки бөгөн таң менән мәктәпкә барырға тейеш инем.

Уянып китһәм, һиңә 32, балаларыңды баҡсаға алып бар, шунан театрға эшкә бар, тиҙәрсе..."

Артабан блогер хәйләкәр генә итеп: "Мине саҡ ҡына йыуатыр өсөн МАХ каналыма яҙылһағыҙ була", - тип тә өҫтәгән. 

Фәнилде тыуған көнө менән ҡотлайбыҙ! Күңелендә гел шулай йәш, дәртле булып ҡалһын, тамашасыларын ижады менән ҡыуандырып торһон.

 

Фото: Ф. Ҡарасуриндың шәхси архивынан.  

"Уянып китһәм, янымда ниндәйҙер ҡатын менән өс малай йүгереп йөрөй..."
"Уянып китһәм, янымда ниндәйҙер ҡатын менән өс малай йүгереп йөрөй..."
"Уянып китһәм, янымда ниндәйҙер ҡатын менән өс малай йүгереп йөрөй..."
Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика